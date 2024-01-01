Альтернативи - IPinfo
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — це веб-програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів B2B, яке перетворює відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. На основі Google Analytics.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Warmly
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
Smappen
smappen.com
Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служ...
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...