Альтернативи - Invoca
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Balto
balto.ai
Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Sybill
sybill.ai
Персональний помічник для команд GTM Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Пише чернетку подальшого електронного листа для вас. Фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch допомагає організаціям переосмислити традиційні бізнес-процеси та розширити цифрову екосистему для зовнішнього управління зацікавленими сторонами (ESM). Цифрова платформа Manch, що працює за принципом «підключай і працюй», доповнює програмне забезпечення ERP/CRM для бізнесу, використовуючи нул...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.