Альтернативи - inSitu Sales
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms (TSXV: PFM) — це канадський розробник програмного забезпечення та мобільних додатків, який надає користувачам платформу розробки з низьким кодом для створення додатків для управління корпоративними послугами. Програма оцифровує документообіг, щоб надати працівникам можливість заповнювати...
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
BeatRoute
beatroute.io
Платформа підтримки продажів, яка допомагає підприємствам роздрібної торгівлі отримувати на 50% більше доходу від своїх відділів продажів, дистриб’юторів і клієнтів.
SimpliField
simplifield.com
Розкрийте продуктивність за допомогою інтегрованої мобільної платформи для роздрібних операцій, комунікацій і аналітики в реальному часі.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
Map My Customers
mapmycustomers.me
Другий пілот торгових представників на місцях. Командний центр для зовнішніх лідерів продажів. Мобільна програма Map My Customers для iOS і Android допомагає стороннім торговим представникам: візуалізуйте клієнтів як шпильки на карті • Перегляньте на карті області з найбільшими бізнес-можливостями •...
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter містить усі інструменти, необхідні для ефективного ведення бізнесу, у спрощеному та простому пакеті. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, чому це найкращий варіант для вашої організації. LeadPlotter — це ваш персональний CRM і ABM, який легко керує всіма вашими потенційними клієнтами та кл...
Lystloc
lystloc.com
Lystloc — це хмарний додаток для відстеження співробітників на місцях для моніторингу щоденної роботи за допомогою даних у реальному часі. Спробуйте наш безкоштовний план. Отримайте 1 тисячу годин відстеження в реальному часі для користувача ∞
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro — це програмна платформа, яка допомагає виробникам і дистриб’юторам легко керувати повсякденними польовими операціями й автоматизувати їх, а також досягати вищого рівня ефективності з даними в реальному часі.
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie — це хмарне програмне рішення, яке допомагає компаніям керувати своєю мобільною робочою силою в сферах польових послуг, продажів на місцях, аудиту на місцях і операцій з мерчандайзингу. FieldPie, якому довіряють провідні бренди галузі, а також інноваційні стартапи, допомагає компаніям підви...
CallProof
callproof.com
CallProof — це потужний інструмент, спеціально розроблений, щоб допомогти стороннім торговим представникам максимально підвищити ефективність їх повсякденних операцій. Він забезпечує простий у використанні інтерфейс для планування маршруту, що дозволяє користувачам прокладати оптимізовані маршрути д...
allGeo
allgeo.com
Abaqus надає програмну платформу (www.allGeo.com), щоб допомогти підприємствам позбутися складності управління своїми польовими операціями. На платформі allGeo розміщено такі рішення, як відстеження робочого часу та EVV (електронна перевірка відвідувань), а також плавне підключення до ADP Workforce ...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Зручне програмне забезпечення Ecanvasser дозволяє планувати та керувати всіма аспектами агітації, заощаджуючи години часу та збільшуючи залучення прихильників
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker — це зручний для мобільних пристроїв інструмент продажів, який об’єднує всю вашу команду продажів на одній сторінці. Команди продажів взаємодіють із новими потенційними клієнтами, щоб заохочувати бізнес і існуючих клієнтів, щоб продавати більше та розвивати ділові відносини....
Repzo
repzo.com
Повна платформа автоматизації продажів/польових сил для керування продажами, маркетингом і постачальниками послуг, яка надає вам аналітику покриття в реальному часі.
eSpatial
espatial.com
eSpatial — це хмарне програмне забезпечення для картографування, розроблене для підприємства та призначене для користувача. Ми вважаємо, що картографування має бути швидким, простим і потужним. За допомогою нашого програмного забезпечення для картографування ви можете легко завантажувати, візуалізув...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO — це зовнішній інструмент для залучення продажів, призначений для підвищення ефективності та прискорення кожного аспекту процесу продажів на місцях. SPOTIO — це рішення, яке полегшує повсякденний тягар шляхом автоматизації ручних завдань, сприяння підзвітності та надання відчутної інформації ...
Veloxy
veloxy.io
Ви перевантажені непродажем? Додайте потужність за допомогою програмного забезпечення Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, щоб прискорити продажі, як ніколи раніше.
OctopusPro
octopuspro.com
OctopusPro — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами з усіма функціями та інструментами, необхідними для керування та розвитку вашого бізнесу, що дозволяє керувати клієнтами, потенційними клієнтами, розцінками, бронюваннями, рахунками-фактурами, платежами, відгуками та відгуками, а ...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager — це CRM, який обирають команди продажів у русі, щоб прискорити свою діяльність і продавати більше. Спробуйте безкоштовно зі свого ПК чи мобільного пристрою.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
Програма автоматизації продажів для ваших співробітників Розроблено для виробників, оптовиків і дистриб’юторів, щоб оптимізувати свою діяльність на місцях і прискорити продажі
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork не тільки підтримує команду продажів на ринку, але й надає рішення для замовлення для точок продажу MobiWork Retail і рішення для управління маркетинговою командою PG.