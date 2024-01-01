Альтернативи - Insighto.ai
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.
Together AI
together.ai
Найшвидша хмарна платформа для створення та запуску генеративного ШІ.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Люблять спеціалісти з обробки даних, керують ІТ. Ваше комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі.
Chooch
chooch.ai
Рішення Chooch для комп’ютерного бачення допомагають компаніям автоматизувати візуальний перегляд своїх відео та зображень, щоб виявляти та розуміти важливість найдрібніших візуальних елементів — і все це в режимі реального часу, щоб надати корисну інформацію для прийняття бізнес-рішень.
Katonic.ai
katonic.ai
Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...
CalypsoAI
calypsoai.com
Оскільки штучний інтелект продовжує робити революцію в галузях і стає все більш поширеним у повсякденному використанні, пов’язані з цим ризики також зростають. У CalypsoAI ми усвідомлюємо ці зростаючі ризики. За допомогою передових рішень AISec наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості як ...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — це платформа LLM Ops для тонкого налаштування та оцінки LLM, яка дає змогу технічним командам широкого профілю легко створювати власні моделі ШІ.
Aporia
aporia.com
Використовуйте ML Observability від Aporia, щоб виявляти дрейф і деградацію моделі, централізувати керування моделлю, пояснювати прогнози та вдосконалювати свої моделі ML у виробництві.
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та керування додатками штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів...
Vocode
vocode.dev
Vocode надає інструменти та абстракції для створення будь-яких голосових програм на основі LLM. Приклади речей, які ви можете створювати за допомогою Vocode, включають налаштування LLM для відповіді/здійснення телефонних дзвінків, виконання ролі особистих помічників, приєднання до зустрічей Zoom тощ...
Vext
vextapp.com
Vext: ОС LLMOps Vext — це готова платформа LLMOps, яка пропонує досвід «Zapier для AI» для користувачів, які хочуть лего-блокувати свій конвеєр LLM зі швидкістю та масштабом. За допомогою Vext ви можете легко та швидко розробляти спеціальні додатки AI, адаптовані до ваших унікальних бізнес-потреб ...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — це передова операційна система зі штучним інтелектом першого покоління, яка була спеціально розроблена для задоволення зростаючої потреби в конфіденційності та безпеці в епоху ШІ. Завдяки своєму унікальному дизайну без коду Prompt Privacy пропонує зручну та інтуїтивно зрозумілу пла...
Promptly
trypromptly.com
Платформа Generative AI з низьким кодом для підприємств, що робить ШІ доступним для кожної організації.
Predibase
predibase.com
Predibase — це найшвидший і найефективніший спосіб виробництва LLM з відкритим кодом. Як платформа для розробників для навчання та обслуговування LoRA, Predibase дозволяє командам інженерів легко налаштовувати та обслуговувати будь-який LLM з відкритим кодом на найсучаснішій інфраструктурі в хмарі ...
Preamble
preamble.com
Преамбула пропонує просту у використанні платформу та ринок політики штучного інтелекту для підвищення безпеки та безпеки генеративних систем ШІ та LLM. Ми дозволяємо компаніям забезпечувати безпеку, конфіденційність, безпеку та відповідність вимогам AI. Preamble, Inc. — компанія, яку очолює ветеран...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — це веб-програма, яка надає доступ до потужних генеративних моделей ШІ. Це приносить вам користь, пропонуючи персоналізоване створення, оптимізуючи взаємодію з моделями штучного інтелекту та надаючи вам доступ до найкращих моделей від багатьох постачальників, усе в одному місці.
Opentune
opentune.ai
Opentune, передова програма, розроблена для ентузіастів штучного інтелекту, розробників і інноваторів. Opentune пропонує комплексну платформу для керування, налаштування та взаємодії з великими мовними моделями. Opentune пропонує спеціальну підтримку та надійну інфраструктуру, адаптовану до потреб ...
MarkovML
markovml.com
Наша місія в MarkovML полягає в тому, щоб надати підприємствам змогу використовувати трансформаційну силу своїх даних за допомогою ШІ та сприяти зростанню бізнесу. Ми надаємо знанням працівникам інструменти штучного інтелекту без коду, що дозволяє їм зосередитися на стратегічних завданнях. Наша спі...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дає можливість організаціям створювати програми GenAI, не турбуючись про миттєві ін’єкції, втрату даних, шкідливий вміст та інші ризики LLM. Можливості Lakera Guard базуються на власних базах даних, які поєднують інформацію з програм LLM, Gandalf, дані з відкритих вихідних кодів і наші ...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ допомагає командам продуктів розгортати великі мовні моделі в масштабі. Компанії використовують нас для створення додатків на основі LLM і моніторингу їх у виробництві. Наша програма надає інструменти для створення та порівняння підказок, відстеження продуктивності в реальному часі та пост...
Defog
defog.ai
Аналітик ШІ на рівні людини для кожного корпоративного користувача. Розгортайте точний аналіз даних за допомогою штучного інтелекту за допомогою комплексної платформи Defog.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...
Archie
archie.8base.com
Опишіть свою ідею та дозвольте Арчі створити безкоштовний проект дизайну продукту. * Вилікувати блокування автора: просто опишіть свою ідею одним або двома реченнями, і Арчі негайно почне давати уявлення про те, що потрібно створити. * Швидка концептуалізація: Blueprint значно прискорює перехід від...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Тримайте всі ваші ChatGPT та інші взаємодії LLM у безпеці та конфіденційності. Технологія GPTGuard замінює конфіденційні дані у ваших підказках синтетичними даними, не впливаючи на контекст. Ви отримуєте всі переваги ChatGPT без проблем із конфіденційністю чи безпекою.
AICamp
aicamp.so
Завдяки унікальному поєднанню функцій AICamp, таких як підтримка Multi-LLM і робочий простір із підтримкою штучного інтелекту, ви можете зробити кожне командне завдання швидшим, легшим і приємнішим.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence дозволяє підприємствам захистити свою трансформацію ШІ за допомогою автоматизованого рішення для захисту від загроз безпеці. Платформа Robust Intelligence включає механізм для виявлення та оцінки вразливостей моделі, а також рекомендації та застосування необхідних захисних огорож...
OctoAI
octo.ai
OctoAI надає інфраструктуру для запуску, налаштування та масштабування генеративних програм ШІ. OctoAI змушує моделі працювати на вас, а не навпаки. Розробники отримують легкий доступ до ефективної інфраструктури штучного інтелекту, щоб вони могли запускати обрані моделі, налаштовувати їх для конкре...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...