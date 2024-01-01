Альтернативи - Inksprout
Pictory
pictory.ai
Потужний штучний інтелект Pictory дозволяє створювати та редагувати відео професійної якості за допомогою тексту, не потребуючи технічних навичок або завантажуючи програмне забезпечення.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ допоможе вам отримати інструменти та знання, необхідні для швидшого розширення аудиторії на YouTube і за його межами.
Ripl
ripl.com
Ripl дозволяє малим підприємствам за лічені хвилини створювати професійно виглядаючі анімаційні відео, колажі, слайд-шоу та багатошарові публікації статичних зображень, а також планувати або миттєво публікувати у Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter і YouTube. Усе завдяки простим у користуванні мо...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI-генеруйте та діліться відео, каруселями, публікаціями з одним зображенням мовою вашого бренду.
Submagic
submagic.co
Покращуйте свої відео за допомогою субтитрів на основі штучного інтелекту 🚀 Прості підписи з ідеальними емодзі та розумно виділеними ключовими словами, створені штучним інтелектом.
Smash Balloon
smashballoon.com
Повністю настроювані плагіни каналів соціальних мереж для WordPress. Відображайте свої канали Facebook, Instagram, Twitter і YouTube - довіряють 1,3 мільйона користувачів.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизація соціальних мереж для веб-сайтів і блогів WordPress. Автоматично публікуйте, повторно діліться, перехресно публікуйте та автоматично плануйте свій вміст на багатьох соціальних платформах, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest тощо. Автоматично діліться своїм вмісто...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
SocialWall Pro provides social walls to reach, engage, and connect live audiences at events, meetings, conferences, brand activations and online. Our full-featured solution boosts your social strategy and gets results with powerful tools including gamification, sponsorship options, custom design, mo...
Supergrow
supergrow.ai
Supergrow helps you grow your audience on LinkedIn Key Features: * Ideas generator * Post generator * Carousel Maker * Engage & build relationships * Content style to write in your own style Why Choose SuperGrow.ai? 1. Trusted by over 3,000+ professionals across various industries 2. No credit car...
Ayrshare
ayrshare.com
Ayrshare's APIs provide the core infrastructure for social media posting, management, and analytics. The Ayrshare API takes care of the social media infrastructure so you don't have to. Your team can focus on building your product instead of stitching together and maintaining multiple social media ...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio has a limit of One Link, LINKTUBE permanently resolves it & allows to Add Multiple Links in INSTAGRAM BIO. LinkTube is your personalized landing page that can easily drive traffic, visibility, and engagement for all your content. Ultimately, LinkTube is a one-click gateway for all ...
Kicksta
kicksta.co
Kickstart your Instagram following and convert your followers into customers. Kicksta connects you with the people who love what you do, and Kicksta excels in helping you monetize those relationships - in a big way - on Instagram. Kicksta's customized campaigns get these people to be part of your i...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull is a Twitter growth automation software established in 2013. For over a decade, it has assisted users in expanding their audience on Twitter, enabling many to rise as influencers within their respective domains. The platform offers a range of tools designed to optimize and increase engagem...
GetFans
getfans.io
GetFans.io is a worldwide leader in the YouTube promotions and marketing industry. The platform was developed by experts who managed to create a state of the art algorithm that is constantly improving day after day, making sure your YouTube channel & videos goes viral.
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee is a web based platform that utilizes a crowd-sourcing model to facilitate the generation of REAL social media buzz on quality content from sites like Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest and Google+. The basic idea is that you browse the user dashboard to find content that f...
Social Press Kit
socialpresskit.com
https://socialpresskit.com/auth/login
adnomaly
adnomaly.de
Захистіть свої медіа-операції та запобігте неправильним витратам на рекламу. Ефективне виявлення аномалій для медіа-покупців, захист ваших кампаній від марних витрат і максимізація рентабельності інвестицій. Неправильний бюджет? Неправильне націлювання? Акаунт зламано? Це лише кілька прикладів щоде...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting — це інструмент націлювання за інтересами Facebook, який допомагає рекламодавцям знайти тисячі прихованих інтересів Facebook.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — це стартап, яким володіють і керують темношкірі жінки. Це один із 3 засновників простору Link-in-Bio та: * є другою за кількістю авторів/користувачів послугою link-in-bio у світі; * включає домени: Lnk.bio, Lnk.at & Ln.ki * Lnk.Bio — це найпопулярніша та найсильніша URL-адреса посилання в...
Hypage
hypage.com
Hy.page дозволяє продавати за посиланням у біографії. Завдяки інтеграції зі Stripe і Paypal ви можете збирати пожертви від шанувальників, платні запити, продавати продукти та членство в ексклюзивному вмісті.
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...
Keepface
keepface.com
Keepface — це SaaS-інструмент для брендів, за допомогою якого можна проводити маркетингові кампанії впливового впливу, захищати інтереси співробітників і клієнтів за допомогою єдиної платформи для максимізації рентабельності маркетингових інвестицій. Keepface стрімко розвивається в США, MENA та Азії...
Curator
curator.io
Найпростіший спосіб безкоштовно додати соціальну стрічку на свій сайт Curator — це назавжди безкоштовний агрегатор соціальних мереж, який допомагає збирати та відображати вміст. Налаштуйте свій канал менш ніж за 5 хвилин.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI створює для вас коментарі, щоб залучати потенційних клієнтів у масштабі LinkedIn. Заощаджуйте години на написанні коментарів, щоб залучити потенційних клієнтів і досягти швидшої конверсії з кожною доданою точкою взаємодії.