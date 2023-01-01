Альтернативи - InfiniGrow
Talkdesk
mytalkdesk.com
Talkdesk – це хмарний контакт-центр на базі єдинорога, постачальник програмного забезпечення для уніфікованих комунікацій і штучного інтелекту, заснований у Португалії в 2011 році. Його штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, з офісами в Лондоні, Лісабоні, Мадриді, Солт-Лейк-Сіті, Коїмбрі, Авейру...
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...