Альтернативи - inDinero
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...
Osome
osome.com
Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — це рішення для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та консультування Quickbooks і Xero для малого та середнього бізнесу.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Будучи лідером у сфері експертних рішень у всьому світі, ми допомагаємо професіоналам досягати значних результатів у сферах охорони здоров’я, оподаткування, бухгалтерського обліку, фінансів і права, коли це найбільш важливо.
Zeni
zeni.ai
Фінансова команда для стартапів на основі штучного інтелекту. Розблокуйте фінансову інформацію в режимі реального часу та фінансову команду з повним набором послуг за допомогою інтелектуальних послуг бухгалтерії, бухгалтерії та фінансового директора Zeni.
Profit Matters
profitmatters.co
Прибуток має значення Бухгалтерський облік гарантує точність вашої фінансової звітності кожного місяця. Ми любимо підприємців і розуміємо їхні болі. Точні фінансові дані сприяють прийняттю кращих рішень і, у свою чергу, кращим прибуткам.
Bench Accounting
bench.co
Bench — найбільша в Америці професійна бухгалтерська служба для малого бізнесу. Почніть безкоштовну пробну версію сьогодні, і ми проведемо ваш бухгалтерський облік протягом одного місяця.
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — фінансово-технічна бухгалтерська компанія, яка використовує власну технологію штучного інтелекту — від автоматизації бухгалтерського обліку до оптимізації оподаткування, оплати рахунків і управління витратами — для того, щоб дотримання вимог законодавства було легким ...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant пропонує комплексні, повністю керовані рішення для ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку для стартапів і малого бізнесу в США. З нашими тарифними планами з фіксованою ціною ви точно знаєте, що платите, завдяки чому ви отримуєте чудову цінність без жодних сюрпризів. Вико...
BlueMeg
bluemeg.com
З BlueMeg корпоративне управління не повинно бути проблемою. BlueMeg Console — глобальна операційна система для корпоративних даних. Надайте своїм клієнтам і персоналу безпечну хмарну платформу, щоб усунути стомлюючу та трудомістку роботу з документами та оцифрувати корпоративне управління та управл...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну функцію фінансування для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення забезпечують неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен старта...
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark пропонує онлайн-облік, який включає автоматизований облік із доступом до спеціальної команди для спрощеної підготовки податків, виставлення рахунків, платежів, відстеження витрат тощо
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub — це віртуальна платформа для підготовки податку на прибуток особистих осіб і підприємств, яка підбирає декларантів із спеціальним CPA. Ми прагнемо поєднати зручність і низьку ціну онлайн-подання податкової декларації вдома з гарантією професійно підготовленої податкової декларації. Наша плат...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket — це фірма, яка надає послуги з підготовки податків онлайн.
Collective
collective.com
Collective — це перша онлайн-платформа бек-офісу, розроблена для компаній-одних. Технологія Collective і команда надійних консультантів дають нашим членам свободу зосередитися на важливому, піклуючись про все, від реєстрації бізнесу до бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку, податкових послу...
Digits
digits.com
Цифри - це бухгалтерський облік, переосмислений. Уявіть собі чисті книги, потужні ідеї та інтуїтивно зрозумілі звіти, які надаються відразу після закінчення місяця (без запізнення на 2-3 тижні!) за половину вартості будь-якої традиційної фірми. Digits створила першу сучасну облікову платформу за пон...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo надає повний спектр бухгалтерських та податкових рішень для власників бізнесу, яким потрібен фінансовий спокій. Наша спеціальна команда експертів, що складається з бухгалтерів і CPA, аналізує витрати вашого бізнесу з точки зору економії податків. Пакети місячної підписки починаються від 395 д...