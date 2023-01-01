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incident.io

incident.io

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Вебсайт: incident.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створюйте, керуйте та вирішуйте інциденти безпосередньо в Slack. Залиште адмін і звітуйте нам.

Вебсайт: incident.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «incident.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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