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Альтернативи - InboxPro

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Native AI

Native AI

gonative.ai

Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...

Figpii

Figpii

figpii.com

Більше конверсій. Вищий дохід. Кращий досвід клієнтів. Отримайте повну картину взаємодії користувачів, усуньте розчарування клієнтів, запустіть тести та розкрийте невикористаний потенціал прибутку свого веб-сайту.

Setupad

Setupad

setupad.com

Setupad — одна з найкращих платформ монетизації веб-сайтів для збільшення прибутку від реклами. Чудова підтримка клієнтів і найкращі SSP. Монетизуйте свій трафік разом з нами. Зареєструватися!

LiveVox

LiveVox

livevox.com

Про LiveVox LiveVox (Nasdaq: LVOX) — це перевірена хмарна платформа CCaaS, яка допомагає бізнес-лідерам переосмислити взаємодію з клієнтами та змінити ефективність контакт-центру. Особи, які приймають рішення, використовують LiveVox, щоб покращити взаємодію з клієнтами, підвищити продуктивність аген...

Salesdash CRM

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Програмне забезпечення Salesdash CRM допомагає логістичним компаніям (брокерським компаніям з перевезення вантажів, 3PL) розвивати нові відносини з вантажовідправниками. Salesdash допомагає відділам продажів у логістиці оптимізувати процес продажів, щоб збільшити продажі та дохід. Створено для фрахт...

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