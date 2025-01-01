Альтернативи - iMocha

Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad - це платформа для технічних інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам писати та тестувати код у реальному часі, підтримуючи понад 65 мов програмування.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.

Karat

Karat

karat.com

Karat - партнер для організацій, які прагнуть покращити якість, ефективність та справедливість технічного найму через інтерв'ю та аналітику.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie - це зручний інструмент для створення, організації та поширення контенту, включаючи цифрові курси та сайти участі.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech - платформа для оцінки технічних та м'яких навичок кандидатів через моделювання роботи та персоналізовані тести.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator - це веб-платформа для оцінки кандидатів на роботу, яка підтримує різні формати запитань та спрощує процес найму.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl - платформа для онлайн-оцінювання кандидатів, яка дозволяє проводити тести на технічні та м'які навички, підтримує навчання та розвиток в організаціях.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered автоматизує процес набору технічного персоналу, використовуючи налаштовані симуляції завдань для оцінки кандидатів за їхніми навичками.

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