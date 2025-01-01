Альтернативи - iMocha

Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Metaview
metaview.ai
Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad - це платформа для технічних інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам писати та тестувати код у реальному часі, підтримуючи понад 65 мов програмування.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
Codility
codility.com
Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.
Karat
karat.com
Karat - партнер для організацій, які прагнуть покращити якість, ефективність та справедливість технічного найму через інтерв'ю та аналітику.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
Searchie
searchie.io
Searchie - це зручний інструмент для створення, організації та поширення контенту, включаючи цифрові курси та сайти участі.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.
Canditech
canditech.io
Canditech - платформа для оцінки технічних та м'яких навичок кандидатів через моделювання роботи та персоналізовані тести.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator - це веб-платформа для оцінки кандидатів на роботу, яка підтримує різні формати запитань та спрощує процес найму.
Mettl
mettl.com
Mettl - платформа для онлайн-оцінювання кандидатів, яка дозволяє проводити тести на технічні та м'які навички, підтримує навчання та розвиток в організаціях.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
Filtered
filtered.ai
Filtered автоматизує процес набору технічного персоналу, використовуючи налаштовані симуляції завдань для оцінки кандидатів за їхніми навичками.
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