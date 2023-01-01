Альтернативи - iCloud Pages

Google Docs

google.com

Google Docs — це текстовий процесор, який є частиною безкоштовного веб-пакета офісного програмного забезпечення, який пропонує Google у своїй службі Google Drive. Цей сервіс також включає Google Sheets і Google Slides, програми для роботи з електронними таблицями та презентації відповідно. Google Do...