Альтернативи - iCloud Notes

Roam Research

roamresearch.com

Такий же простий у використанні, як документ Word або маркований список, і настільки ж потужний для пошуку, збору та зв’язування пов’язаних ідей, як база даних графіків. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу або зберігайте всі свої дані локально.