Альтернативи - iCloud Contacts
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts — це інструмент керування контактами Google, який доступний у безкоштовній службі електронної пошти Gmail як окремий сервіс і як частина орієнтованого на бізнес набору веб-програм Google G Suite.
Contacts+
contactsplus.com
Найбільш інтуїтивно зрозумілий додаток для керування контактами для професіоналів, команд і малого бізнесу. Легко керуйте своїми стосунками за допомогою Contacts+.
Outlook People
live.com
Люди – це програма для керування контактами та адресна книга. Це дозволяє користувачеві впорядковувати та пов’язувати контакти з різних облікових записів електронної пошти
Zoho ContactManager
zoho.com
Програмне забезпечення для керування контактами, освіжаюче просте. Zoho ContactManager — це програмне забезпечення для керування контактами в Інтернеті, яке дозволяє організовувати контакти, завдання та угоди в одному місці.
네이버 주소록
contact.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Контакти Naver