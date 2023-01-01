iApply.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка застосовує до 4000 вакансій по всьому світу від імені шукачів роботи в 150+ галузях і в 3 вибраних країнах.

Вебсайт: iapply.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iApply». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.