Альтернативи - Hulu Japan

Showmax

showmax.com

Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.