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Альтернативи - Hippoc

Elicit

Elicit

elicit.org

Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.

ReviewCaddy

ReviewCaddy

reviewcaddy.com

ReviewCaddy — це інструмент, який допомагає продавцям у насичений інтерактивний спосіб збирати думку своїх клієнтів про товари, придбані ними на веб-сайті, допомагає продавцям прислухатися до голосу своїх клієнтів і відповідно оновлювати сторінки продуктів.

CredSpark

CredSpark

credspark.com

CREDSPARK ТРАНСФОРМУЄ ВМІСТ НА ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ДОСВІД, ЯКИЙ ГЕНЕРУЄ УНІКАЛЬНІ ДАНІ, ПОГЛИБЛЮЄ ВЗАЄМИНИ ТА ЗБІЛЬШУЄ ДОХОДИ.

Appocalypsis

Appocalypsis

appocalypsis.com

Appocalypsis — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам створювати та керувати віджетами, які допомагають конвертувати їхні веб-сайти.

Exatom

Exatom

exatom.io

Ми допоможемо вам підвищити ефективність існуючих онлайн-форм. Значно краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можна...

emojicom

emojicom

emojicom.io

Збирайте відгуки в цікавий спосіб за допомогою емодзі 🗣 Легко інтегрується з WordPress, Shopify, Medium тощо. Спробуйте зараз, це безкоштовно 🎉

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...

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