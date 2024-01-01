Альтернативи - Heyo

Socialman

socialman.net

Socialman — це платформа SaaS для створення та керування роздачами через численні канали соціальних мереж. Це кросплатформна програма, яка дозволяє користувачам публікувати вміст у Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord і Twitch. Доступні ...