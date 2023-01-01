Альтернативи - Hermix
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних...
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Crayon
crayon.co
Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.
Zulu5
zulu5.com
Explore your advertising risks and opportunities with Zulu5's ad intelligence tools. Designed for advertisers, publishers, and agencies, our platform enables you to identify past successes, adapt existing campaigns, and discover new opportunities to drive campaign success and generate leads. zBoost ...
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ was founded with the goal to enable better and more sustainable matches between companies by solving the resource and data constraints associated with proactive market and technology screening. We know from first hand experience that teams responsible for initiating external engagements o...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI is a real-time market intelligence insights platform using AI to help the mortgage industry aggregate & organize insights. TrustStar is a platform that collects curated and verified market intelligence, designed specifically for loan officers and sales managers seeking actionable insigh...
Leadbright
leadbright.com
Leadbright’s LOOP is a codeless OBM (Organic-Based Marketing) platform for website demand generation, conversions, and revenue growth. LOOP uses big data, machine learning and AI to provide business intelligence to outperform your competitors. We simplify complex data, saving weeks of manual work. T...
Firmable
firmable.com
Firmable is Australia’s go-to B2B database helping businesses drive smarter decisions and outperform by knowing more about their leads, customers, and candidates than ever before. It allows sales and marketing teams to accelerate growth and improve engagement; helps recruiters to identify and attrac...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi is a Market Intelligence Solution, using AI technology, to provide B2B companies with a blend of real-time insights, information and data to accelerate their decision-making process.
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette helps FMCG companies to create consumer winning products using Artificial Intelligence and Machine Learning. Ai Palette’s patented technology identifies consumer trends in real-time, uncovers consumer drivers and motivations, and helps in creating product concepts that meet unmet consumer...
Ubico
ubico.io
Ubico provides an AI-powered lead engagement platform for sales and marketing organizations. Ubico works with leading global companies such as Hitachi Vantara, AccedoTV, Freshbooks. Transform lead engagement with the power of automation. Ubico make every sales rep more productive by integrating with...
Fundz
fundz.net
Fundz is the sales trigger event platform™, the first solution of it's kind built from the ground up to help people discover, connect and close more customers after key business trigger events, such as new rounds of fundings, new executive hirings & acquisitions. Our data is licensed by industry lea...
Behavio
behaviolabs.com
Behavio, the automated insight platform for creative advertising, is a valuable resource for any brand manager, marketer, strategist, researcher, or CEO, who wants to make data-driven decisions and optimize their ad campaigns for maximum impact. The web-based environment allows users to test their a...
EQI Data
eqidata.com
G-data is a proprietary AI-powered business intelligence model software that brings a real-time, multi-platform integrated, advanced analytical SaaS solution for online businesses in China. G-data collects data from all e-Commerce and social media platforms, sCRM, market and competitors to offer liv...
Cypris
cypris.ai
Cypris is a market intelligence platform built for research & development and innovation teams. We analyze and track over 500M+ data points from over 150 countries every day, including new entran... Show More s, patents, research papers, startups, and more. We’re connecting r&d teams to the global i...
BoardEx
boardex.com
BoardEx is a leading provider of executive intelligence and relationship mapping solutions, offering enterprise solutions to advance business development and enhance relationship capital management. Trusted by over 350,000 users, BoardEx enables you to map your relationship path to 1.6 million execu...
AppstoreSpy
appstorespy.com
Turn data into insights in a few clicks — AppstoreSpy offers easy-to-use tools for complex tasks to help you make a mobile breakthrough. Our tools provide insights that help users figure out which app can become the next big thing, beat competitors on the market, or find the best investment opportun...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade is a software platform which helps businesses to thrive in today’s ultra-competitive markets. Gain real-time insight into your competitors, business partners and customers to give you tangible competitive advantage in a B2B environment
Zartico
zartico.com
The Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) features our proprietary Integrated Data Model™ comprising the highest frequency and highest resolution geolocation, spending, and event data for both residents and visitors, and all event types. Combined with destination occupancy, marketing perform...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) is a leading competitor intelligence platform that enables organisations to make smarter decisions faster. It uses AI to track the global digital footprint of an organisation’s competitors in real-time and market analysts to curate the data. Clients get a continuous flow of t...
Gain.pro
gain.pro
~75% of the world’s sizeable businesses are private, but gaining visibility on them is not easy. Gain.pro is on a mission to bring more visibility into the private markets by utilizing a “high tech & high touch” approach. We achieve this by blending advanced sourcing technology with the highest ...
Stackline
stackline.com
On a mission to fuel the future of commerce by bringing brands and customers closer together, Stackline is the first full-funnel connected commerce platform for the world’s most innovative brands. Stackline's proprietary neural networks and deep learning systems surface and visualize transformationa...
Databook
databook.com
Databook is the industry’s first platform for Strategic Relationship Management (SRM). If you haven’t heard of SRM yet, don’t worry—it’s new. SRM is a go-to-market process for deepening and expanding sellers’ connections with customers by aligning around a clear understanding of customer need. Here’...
Nexoya
nexoya.com
Більше ніякого статичного планування бюджету. Використовуйте можливості гнучкого управління портфелем. Ефективніше розподіляйте рекламний бюджет за допомогою технологій штучного інтелекту та підвищуйте рентабельність рекламних витрат на 70%.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer надає в реальному часі контакти, дані компанії та рішення для аналізу аудиторії, які допомагають вам створити більш цільову аудиторію. Знайдіть нових облікових записів на вашій території, свого наступного найкращого інженера чи продавця, ідеального гостя подкасту чи навіть н...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP і AI, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти...
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
Versium
versium.com
Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентної розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі ци...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...
Draup
draup.com
Платформа на основі штучного інтелекту для лідерів талантів і програмне забезпечення для пошуку продажів B2B. Draup — це платформа штучного інтелекту, яку вибирають керівники відділів продажів і талантів.
ReportLinker
reportlinker.com
А.І. який створює результати розвідки за лічені секунди. Швидко проникайте в складне середовище за допомогою аналізу та представлення. ReportLinker — це платформа аналізу ринку на основі штучного інтелекту, яка прискорює доступ до глобальної інформації про галузь.
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
AroundDeal
arounddeal.com
Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.
Intellizence
intellizence.com
Платформа Intellizence AI пропонує розвідувальні сигнали для зростання доходів і моніторингу ризиків - аналіз клієнтів, продажів і ризиків