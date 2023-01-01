Альтернативи - HelloLeads
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Typeform
typeform.com
Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Avochato
avochato.com
Avochato надсилає текстові повідомлення для бізнесу простим способом. Наша провідна на ринку служба обміну діловими текстовими повідомленнями з’єднає вас із клієнтами швидше й ефективніше, ніж будь-коли.
Privyr
privyr.com
Privyr — це програма, яка допомагає продавцям і компаніям перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів зі своїх телефонів.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Інструмент Whatsapp для продажу та підтримки Підключіть свій WhatsApp Business (або API) до ManyContacts, щоб ділитися папкою «Вхідні» зі своєю командою, відповідати та організовувати всі свої чати в одному інтерфейсі.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
CoPilot AI
copilotai.com
Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
UpViral
upviral.com
Розіграші та винагороди UpViral — це найшвидший спосіб розвивати свій бізнес в Інтернеті. Генеруйте трафік, розширюйте свій список і перетворюйте передплатників на клієнтів.
about.me
about.me
Створіть свій безкоштовний односторінковий веб-сайт всього за кілька хвилин.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Dripify
dripify.io
Збільште кількість потенційних клієнтів на LinkedIn за допомогою Dripify. Багатофункціональний інструмент автоматизації LinkedIn, розроблений, щоб допомогти вашій команді продажів покращити пошук потенційних клієнтів LinkedIn і укладати більше угод — і все це на повному автопілоті
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
SalesMind AI
sales-mind.ai
Оптимізуйте свій охоплення та укладайте більше угод за допомогою нашого передового інструменту ШІ, розробленого для пошуку потенційних клієнтів LinkedIn.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Найшвидший спосіб знайти перспективу. Інструмент пошуку потенційних клієнтів для багатофункціональних B2B-менеджерів з продажів, підбору персоналу та маркетингу.
Gleam
gleam.io
Gleam — це маркетингова платформа для зростання. Ми дозволяємо вам проводити чудові кампанії, які сприяють розвитку вашого бізнесу.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — це пакет програмного забезпечення на базі GenAI, що забезпечує швидкі продажі для компаній B2C і B2B2C. Інтегрована платформа продажів Floww.ai пропонує Sales Execution CRM, NoCode Instant Analytics, Marketing & Workflow Automations, інтегровані з сучасним комунікаційним стеком. Удосконал...
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизуйте холодні інформаційні кампанії електронною поштою та в соціальних мережах Спробуйте наше перевірене програмне забезпечення для автоматизації продажів і щодня збільшуйте свої зусилля з охоплення, як це роблять наші понад 2000 користувачів
Scrap.io
scrap.io
Необмежена кількість потенційних клієнтів із Карт Google. Шукайте та завантажуйте скільки завгодно потенційних клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 7 днів і скасуйте будь-коли.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly надає простий у використанні онлайн-конструктор форм для компаній. Інтеграція з Salesforce за допомогою нашого безперебійного веб-рішення. Почніть сьогодні.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, провідна платформа для створення потенційних клієнтів. Програмне забезпечення для автоматизації продажів №1 на ринку. Зареєструйтеся та приєднайтеся до платформи
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — це потужний онлайн-конструктор форм, який дозволяє підприємствам і організаціям легко створювати власні форми та опитування. Завдяки зручному для користувача інтерфейсу з можливістю перетягування та широкому спектру шаблонів і тем, які можна використовувати, Quill Forms дозволяє легко ...
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks пропонує вам набір продуктів, які ви можете використовувати для свого маркетингу, щоб розвивати свою компанію, знаходити потенційних клієнтів, надсилати електронні листи, створювати чат-бота, залучати відвідувачів до написання відгуків, запобігати фальшивим електронним листам на вашому сайті...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох канала...
TweetDM
tweetdm.com
Перетворюйте потенційних клієнтів швидше, використовуючи потужність Twitter Знайдіть своїх потенційних клієнтів і автоматизуйте охоплення DM для збільшення продажів!
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Texau
texau.com
TexAu — це набір інструментів для автоматизації розвитку, який дозволить вам генерувати нових потенційних клієнтів, швидко й без зусиль зв’язуватися з ними та покращувати знання своїх користувачів.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar допомагає підприємцям збільшити дохід, реєстрацію електронною поштою та продажі онлайн. Ви матимете доступ до широкого спектру віджетів для оптимізації веб-сайту та спливаючих вікон, які допоможуть перетворити відвідувачів на клієнтів.
eMaximation
emax-crm.com
Програмне забезпечення для управління потенційними клієнтами та автоматизації маркетингу від eMaximation дозволяє компаніям розвивати свій бізнес, легко захоплюючи, зв’язуючись, кваліфікуючи та перетворюючи більше потенційних клієнтів у продажі.
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai — це інструмент аналізу веб-сайтів і рішень для всіх власників веб-сайтів. Traek надає розширену допомогу в чаті, форми для зв’язку, точну статистику, аналітику, моніторинг трафіку веб-сайту, сповіщення користувачів, інформацію про компанію відвідувачів, технологію веб-сайту та багато іншого...
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — найпотужніша у світі система пошуку контактів. Swordfish збирає дані від провідних у світі постачальників ідентифікаційних даних людей, таких як Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian та сотні інших незалежних джерел і живих каналів, щоб надати вам актуальну, дійсну, пряму контактну інформа...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: центр керування вашими онлайн-маркетинговими стратегіями. [http://bit.ly/2mj2mMJ] За допомогою Leadfox, нашого програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, ви можете розгорнути та максимізувати ВСІ маркетингові тактики, включаючи електронні листи, рекламу, цільові сторінки, сплива...
Expandi
expandi.io
Expandi — це інструмент автоматизації LinkedIn, який дає змогу максимально безпечно охоплювати потенційних клієнтів за допомогою багатоканального підходу. Завдяки Expandi вам не обов’язково бути експертом LinkedIn, щоб отримати результати та покращити свою гру LinkedIn. Зв’яжіться зі своїми потенцій...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Надзвичайно швидкі шаблони та плагіни WordPress, створені, щоб отримати більше трафіку, більше передплатників, клієнтів і клієнтів.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє вам спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щ...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify надає вам легкий доступ до мільйонів компаній і професіоналів електронною поштою, телефоном і в соціальних мережах, щоб допомогти вашій компанії розвиватися швидше.