Альтернативи - Hashboard

Grytics for Communities

grytics.com

Заснований у 2014 році, 1339 є повноцінним редактором SaaS, який комерціалізує пакет Grytics: програмне забезпечення для аналізу даних для корпоративної співпраці та внутрішніх комунікаційних платформ, таких як Workplace від Meta, Microsoft Teams, Viva Engage та Facebook Groups. Наша місія полягає ...