Harbor Freight — це американський магазин за низькими цінами на електроінструменти, генератори, домкрати, ящики для інструментів тощо. Здійснюйте покупки в понад 1300 магазинах по всій країні.

Вебсайт: harborfreight.com

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