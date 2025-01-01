Альтернативи - Guidde

Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm - платформа для запису подкастів та відео з високою якістю, що підтримує віддалену співпрацю та автоматичне редагування.
Loom
loom.com
Loom - це інструмент для запису екрана та відеокомунікацій, що полегшує асинхронну співпрацю і навчання через відео.
Descript
descript.com
Descript – це редактор відео та аудіо з функціями ІІ для легкого редагування мультимедійного контенту, включаючи подкасти та відео.
Screenapp
screenapp.io
ScreenApp - це інструмент для запису екрана, транскрипції, підсумування відео та створення нотаток за допомогою AI, що полегшує співпрацю в командах.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення, редагування та розповсюдження подкастів з використанням AI, що підходить як для початківців, так і для професіоналів.
Scribe
scribehow.com
Scribe - це інструмент, що автоматично створює покрокові інструкції з процесами, фіксуючи дії користувача на екрані з можливістю редагування та налаштування.
Zight
zight.com
Zight - це додаток для запису екрану, створення GIF та анотованих скріншотів, що полегшує візуальну комунікацію між командами.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
Droplr
droplr.com
Droplr - інструмент для миттєвого захоплення скріншотів і записів екрана, який дозволяє легко ділитися вмістом через хмарні посилання.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero - безкоштовний додаток для зйомки екрану, анотації зображень, PDF та веб-сайтів на Mac, Windows, Linux та у веб-браузері.
Screencastify
screencastify.com
Screencastify - це розширення для Chrome, яке дозволяє записувати екран, редагувати та ділитися відео, створюючи навчальні матеріали та демонстрації.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa - це платформа для хостингу відео та зображень, що дозволяє користувачам зберігати, управляти та ділитися мультимедійним контентом.
Tango
tango.us
Tango — платформа для цифрового навчання, яка дозволяє створювати інструкції та підказки для програмного забезпечення за кілька хвилин.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal – це інтуїтивно зрозумілий інструмент для запису екрану, редагування відео та обміну ними, що підходить для освітніх і професійних цілей.
Wistia
wistia.com
Wistia - це платформа для створення, хостингу та аналізу відео та вебінарів, що допомагає командам у відеомаркетингу.
Canvid
canvid.com
Canvid - це додаток для запису екрану з AI, що дозволяє легко створювати професійні відео для навчання або демонстрації продуктів.
VideoSends
videosends.com
VideoSends дозволяє знімати відео з екрана, програм або вкладок браузера, з можливістю налаштування брендингу, мініатюр та запису з коментарем або без.
Claap
claap.io
Claap — це універсальна платформа для запису відео та зустрічей, що дозволяє обмінюватися інформацією, колективно опрацьовувати контент і управляти знаннями.
Screendesk
screendesk.io
Додаток Screendesk дозволяє запитувати відеозаписи екрану або розпочати сеанс спільного доступу до екрану з клієнтами без завантажень. Інтегрується з вашими системами підтримки.
Berrycast
berrycast.com
Berrycast - програма для запису екрана, що дозволяє створювати навчальні відео та обмінюватися вмістом легко та якісно.
Consensus
goconsensus.com
Consensus — платформа автоматизації демонстрацій, що допомагає скоротити час продажів, знизити витрати на демонстрації та підвищити зворотний зв'язок з клієнтами.
Vidcast
vidcast.io
Vidcast - це платформа для асинхронних відеоповідомлень, яка спрощує співпрацю у віддаленій роботі, дозволяючи користувачам записувати та ділитися відео.
wrap
wrap.so
Wrap - це інструмент для створення та редагування зображень для соціальних мереж, продуктів, презентацій та інших цілей.
Vowel
vowel.com
Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.
Piktostory
piktochart.com
Piktostory – це платформа для редагування відео, яка дозволяє перетворювати записи у короткі кліпи для покращення залучення аудиторії.
Weet
weet.co
Weet — це інструмент для створення відеоуроків з підтримкою ШІ, який дозволяє швидко робити професійні відео прямо у браузері, з можливістю редагування та інтеграцією зі Slack і Teams.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - це платформа для створення, хостингу та аналітики персоналізованих відео для продажу та маркетингу, що допомагає бізнесам підвищувати залученість клієнтів.
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare - це платформа для візуальної комунікації, що дозволяє ділитися записами екрану, скріншотами та GIF. Підтримує перегляд понад 200 форматів файлів.
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