Альтернативи - GuestTouch

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio, технологія, що лежить в основі Sitejabber, є платформою для просування бренду, яка дозволяє компаніям отримувати реальні відгуки. Компанії використовують наш комплексний, технологічний набір інструментів управління репутацією, щоб отримувати та широко публікувати відгуки на багатьох сайтах і ...