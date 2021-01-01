Альтернативи - Gravitec

FoxPush

foxpush.com

Надсилайте миттєві веб-повідомлення своїм передплатникам, коли вони онлайн, де б вони не були – навіть на своїх мобільних! Його легко налаштувати та не вимагає технічних навичок. Надсилайте push-сповіщення своїм користувачам, щоб підвищити вашу взаємодію. Отримайте налаштування за 3 хвилини для комп...