Альтернативи - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Everfit
everfit.io
Everfit - мобільний додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати та керувати тренувальними програмами клієнтів онлайн і офлайн.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me - платформа для фітнес-тренерів, що дозволяє створювати онлайн-програми, відстежувати прогрес клієнтів та підтримувати зв’язок через додаток.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach - додаток для особистих тренерів, який дозволяє створювати та обмінюватися планами тренувань, відстежувати прогрес клієнтів та забезпечувати спілкування в режимі реального часу.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.
Wodify
wodify.com
Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.
Fitr
fitr.training
FITR - платформа для особистих тренерів, що автоматизує доставку програм, онлайн-продажі та управління клієнтами.
Glofox
glofox.com
Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.
SugarWOD
sugarwod.com
SugarWOD - це додаток для планування, відстеження та соціального залучення у функціональному фітнесі, що підтримує зв'язок між спортсменами та тренерами.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach - це простий у використанні додаток для персональних тренерів, який дозволяє створювати програми тренувань та відстежувати прогрес клієнтів.
PushPress
pushpress.com
PushPress - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що дозволяє автоматизувати обробку платежів, запис на заняття та управління членами.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub – це додаток для особистих тренерів, що допомагає керувати клієнтами, планувати тренування і харчування та відстежувати прогрес.
Open Black Belt
openblackbelt.com
Open Black Belt - веб-додаток для управління студентами та класами, ведення відвідуваності та контролю за підвищенням рангів. 30 днів безкоштовно.
Eversports
eversports.de
Eversports — онлайн-платформа для пошуку, бронювання та оплати спортивних заходів через смартфон або ноутбук.
Momence
momence.com
Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.
RYPT
rypt.app
RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit – платформа для онлайн-тренерів, яка допомагає управляти клієнтами, створювати тренування та плани харчування, відстежувати прогрес з одного інтерфейсу.
Octiv
octivfitness.com
Octiv - це хмарна платформа для управління спортзалами, що забезпечує управління членами, розкладом занять, обліком і звітністю.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.
Fitune
fitune.io
Fitune — це платформа для управління вашим фітнес та велнес бізнесом. Клієнти можуть бронювати і оплачувати послуги, а також отримувати доступ до відео та курсів.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit - це додаток для фітнесу, що допомагає спеціалістам відстежувати прогрес клієнтів, створювати персоналізовані плани та моніторити харчування.
WodUp
wodup.com
WodUp - фітнес-додаток для управління тренуваннями та відстеження прогресу, що дозволяє створювати персоналізовані плани тренувань.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає систему бронювання, контроль доступу і комунікацію з членами.
iClassPro
iclasspro.com
ICLassPro - програма для управління класами, заходами, учнями та комунікацією в школах гімнастики, cheer і плавання.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.
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