Альтернативи - TeamUp

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit - мобільний додаток для особистих тренерів, що дозволяє створювати та керувати тренувальними програмами клієнтів онлайн і офлайн.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me - платформа для фітнес-тренерів, що дозволяє створювати онлайн-програми, відстежувати прогрес клієнтів та підтримувати зв’язок через додаток.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach - додаток для особистих тренерів, який дозволяє створювати та обмінюватися планами тренувань, відстежувати прогрес клієнтів та забезпечувати спілкування в режимі реального часу.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Додаток Mindbody Business спрощує управління підприємствами у сфері фітнесу та оздоровлення, пропонуючи інструменти для бронювання, взаємодії з клієнтами та аналітики.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - це програмне забезпечення для управління фітнес-центрами, яке допомагає керувати членами, класами та адміністративними завданнями.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR - платформа для особистих тренерів, що автоматизує доставку програм, онлайн-продажі та управління клієнтами.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.

SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

SugarWOD - це додаток для планування, відстеження та соціального залучення у функціональному фітнесі, що підтримує зв'язок між спортсменами та тренерами.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach - це простий у використанні додаток для персональних тренерів, який дозволяє створювати програми тренувань та відстежувати прогрес клієнтів.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що дозволяє автоматизувати обробку платежів, запис на заняття та управління членами.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub – це додаток для особистих тренерів, що допомагає керувати клієнтами, планувати тренування і харчування та відстежувати прогрес.

Open Black Belt

Open Black Belt

openblackbelt.com

Open Black Belt - веб-додаток для управління студентами та класами, ведення відвідуваності та контролю за підвищенням рангів. 30 днів безкоштовно.

Eversports

Eversports

eversports.de

Eversports — онлайн-платформа для пошуку, бронювання та оплати спортивних заходів через смартфон або ноутбук.

Momence

Momence

momence.com

Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT - платформа для тренерів, що допомагає управляти тренувальними планами, моніторити спортсменів та покращувати їх результати.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit – платформа для онлайн-тренерів, яка допомагає управляти клієнтами, створювати тренування та плани харчування, відстежувати прогрес з одного інтерфейсу.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv - це хмарна платформа для управління спортзалами, що забезпечує управління членами, розкладом занять, обліком і звітністю.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune — це платформа для управління вашим фітнес та велнес бізнесом. Клієнти можуть бронювати і оплачувати послуги, а також отримувати доступ до відео та курсів.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit - це додаток для фітнесу, що допомагає спеціалістам відстежувати прогрес клієнтів, створювати персоналізовані плани та моніторити харчування.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp - фітнес-додаток для управління тренуваннями та відстеження прогресу, що дозволяє створювати персоналізовані плани тренувань.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster - це програмне забезпечення для управління тренажерними залами, що включає систему бронювання, контроль доступу і комунікацію з членами.

iClassPro

iClassPro

iclasspro.com

ICLassPro - програма для управління класами, заходами, учнями та комунікацією в школах гімнастики, cheer і плавання.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.

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