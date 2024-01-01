Альтернативи - Gopuff
Instacart
instacart.com
Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.
Routific
routific.com
Найпростіше програмне забезпечення для планування маршруту для доставки. Поєднуючи потужну оптимізацію маршрутів із п’ятизірковим досвідом доставки, Routific робить планування місцевих маршрутів доставки легким і прибутковим.
Local Express
localexpress.io
End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.
Good Eggs
goodeggs.com
Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.
Locate2u
locate2u.com
Планування маршруту та оптимізація для доставки Ми полегшуємо доставку речей або відстежуємо ваші послуги. Використовуйте власний автопарк або передайте доставку іншим кур’єрам в одній програмі.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.