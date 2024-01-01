WebCatalog

Альтернативи - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.

Routific

Routific

routific.com

Найпростіше програмне забезпечення для планування маршруту для доставки. Поєднуючи потужну оптимізацію маршрутів із п’ятизірковим досвідом доставки, Routific робить планування місцевих маршрутів доставки легким і прибутковим.

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планування маршруту та оптимізація для доставки Ми полегшуємо доставку речей або відстежуємо ваші послуги. Використовуйте власний автопарк або передайте доставку іншим кур’єрам в одній програмі.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.