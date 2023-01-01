Альтернативи - Google Tasks

TickTick

ticktick.com

TickTick — це простий і ефективний додаток зі списком справ і диспетчером завдань, який допоможе вам скласти розклад, керувати часом, залишатися зосередженим, нагадувати про дедлайни та організовувати життя вдома, на роботі та будь-де. TickTick допоможе вам максимально використати свій день і викон...