Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Fi» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Зробіть перехід на необмежений або гнучкий план Google Fi, щоб отримати високошвидкісне передавання даних і текстові повідомлення за кордоном, необмежений режим модема тощо без додаткової плати. Жодних контрактів або комісій за скасування, тому приєднуйтесь або скасовуйте будь-коли.

Вебсайт: google.com

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