Google Display & Video 360

Візьміть під контроль свої кампанії. Працюйте ефективніше завдяки наскрізному керуванню кампаніями для підприємств в одному інструменті — від медіа-планування та творчої розробки до вимірювання та оптимізації.

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