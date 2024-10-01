Альтернативи - GoodData
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote створює найкращий блокнот із науковими даними для команд. У блокноті користувачі можуть об’єднувати свої дані, досліджувати та аналізувати їх за допомогою співпраці в режимі реального часу та керування версіями, а також легко ділитися. Усе це робиться за допомогою потужного інтерфейсу корис...
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої...
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці п...
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розроблят...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — це перший у світі розмовний аналітик штучного інтелекту, який дозволяє користувачам задавати будь-які запитання щодо своїх даних природною мовою та отримувати вичерпні відповіді за лічені секунди. DataGPT — це повністю автономний чат-бот із пам’яттю, здатний відповідати на складні запитанн...
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за ...
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mo...
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. В...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Chartio
chartio.com
Досить просто для всіх. Досить потужний для команди даних. Chartio — це хмарне рішення для бізнес-аналітики, покликане надати кожному в організації доступ до своїх даних, досліджувати, перетворювати та візуалізувати їх. З Chartio тепер кожен член команди може відповісти на власні запитання.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio є надійним лідером на ринку бізнес-аналітики, який з гордістю допомагає тисячам груп обробки даних і бізнес-користувачам приймати більш обґрунтовані рішення за допомогою своїх даних.
Mineo
mineo.app
MINEO — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання блокнотів Python. Він також відстежує якість ваших даних за допомогою машинного навчання Кращий блокнот Python ---------------------------------- Mineo приймає Ноутбуки Python виходять на наступний рівень, додаючи функції вир...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel заощаджує ваш час, стрес і біль під час розуміння даних, створюючи чіткі візуальні ефекти та звіти на інформаційній панелі. Автоматичне очищення. Автоматичний аналіз. Автовізуалізація. Автоматичний повтор. Це: швидко, легко, з інструкціями, за допомогою штучного інтелекту та безпечно. D...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Cascade
cascade.io
Cascade — це перший розширений інструмент аналізу, створений для команд, що дозволяє аналітикам перетворювати великі набори даних у спеціальну, прогнозовану статистику та легко ділитися своїми висновками.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ н...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
Trevor.io
trevor.io
Дозвольте всій вашій команді створювати звіти, виконувати пошук і отримувати спеціальні відповіді з ваших даних за допомогою простого, інтуїтивно зрозумілого конструктора запитів (або SQL). Легко створюйте прекрасні візуалізації, інформаційні панелі та звіти зі своїх даних: - експортуйте у ваші улюб...