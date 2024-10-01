Альтернативи - GoodData

Chartio

chartio.com

Досить просто для всіх. Досить потужний для команди даних. Chartio — це хмарне рішення для бізнес-аналітики, покликане надати кожному в організації доступ до своїх даних, досліджувати, перетворювати та візуалізувати їх. З Chartio тепер кожен член команди може відповісти на власні запитання.