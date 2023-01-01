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Альтернативи - Goldcast

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic як жодна інша технологічна компанія розуміє потреби індустрії зустрічей. Заснована в 1997 році, ми вже майже 25 років тримаємо руку на пульсі технологій проведення заходів. Наш обширний набір програмного забезпечення та послуг підтримує організаторів заходів у кожному аспекті створення на...

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу п...

Micepad

Micepad

micepad.co

Micepad — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення для керування подіями, який спеціалізується на зборі та виведенні даних із подій у прямому ефірі.

Sweap

Sweap

sweap.io

Sweap — це платформа для ефективного проведення подій, яка зробить події найвпливовішим маркетинговим каналом вашої компанії. Деякі з найкращих команд проведення заходів, як-от Bentely або Scandic Hotels, використовують наше програмне забезпечення, щоб збільшити кількість реєстрацій і заощадити час ...

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