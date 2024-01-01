Альтернативи - Glopal

Groupon

Groupon

groupon.com

Groupon — це американський глобальний ринок електронної комерції, який з’єднує передплатників із місцевими продавцями, пропонуючи заходи, подорожі, товари та послуги в 15 країнах. Компанія Groupon, яка базується в Чикаго, була запущена там у листопаді 2008 року, а незабаром після цього – у Бостоні, ...

Booksy Biz

Booksy Biz

booksy.com

Покладіться на Booksy, щоб керувати вашим бізнесом, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на тому, що вам подобається. Очікуйте блаженного планування, легшого, ніж будь-коли, залучення клієнтів і купу додаткового часу, щоб працювати над магією як професіонал у сфері здоров’я та краси.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!

Gilt

Gilt

gilt.com

Gilt – це веб-сайт для онлайн-покупок і стилю життя, заснований у Сполучених Штатах у 2007 році. Свого часу компанія оцінювалася на папері в понад 1 мільярд доларів США, а зрештою була продана компанії Hudson's Bay Company приблизно за 250 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж загальна сума, отр...

Voyage Prive

Voyage Prive

voyage-prive.co.uk

Voyage Prive - приватний клуб, який спеціалізується на роздрібній торгівлі преміальними відпочинками за найкращими цінами. Номер один із туристичних приватних продажів, він пропонує швидкі пропозиції ексклюзивно для своїх учасників.

Localflavor

Localflavor

localflavor.com

LocalFlavor.com економить ваші гроші на товарах і послугах місцевих компаній, які вам подобаються. Від місцевих ресторанів і розважальних закладів до товарів і домашніх послуг ви знайдете заощадження на LocalFlavor.com.

Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

Туристичні пропозиції щодо готелів, авіарейсів, туристичних пакетів, круїзів, а також місцевих і розважальних пропозицій. Приєднуйтесь до мільйонів мандрівників, які вже користуються Travelzoo!

discountscode

discountscode

discountscode.co.uk

Насолоджуйтесь онлайн-кодами знижок, пропозиціями та кодами ваучерів у Великобританії. Отримайте всі останні акції для ваших найулюбленіших брендів ✔ Перевірено та перевірено в листопаді 2023 р.

Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

Secret Escapes — це ексклюзивний туристичний клуб для членів, який пропонує нашим членам величезні знижки та вигідні пропозиції на розкішні готелі та відпочинок, підібрані вручну.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret дозволяє онлайн-магазинам і торговцям на ринках eBay і Amazon миттєво розширюватися по всьому світу та збільшувати свої онлайн-продажі.

Wine Routes

Wine Routes

wineroutes.com

Новий додаток Wine Routes, який допомагає користувачам планувати поїздки та подорожувати винною країною, переосмислив досвід винної країни. Додаток, розроблений технологічною компанією Grapexchange з округу Сонома, є платформою подвійного призначення, яка надає високоінтегровані послуги як споживача...

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

Найкращі пропозиції у вашому місті. Відкрийте для себе найближчі ресторани, спа-салони, заходи та найкращі продукти на LivingSocial.

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