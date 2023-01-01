Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Global Player» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Слухайте наживо Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X і Gold, а також величезний вибір потоків, підібраних відповідно до вашого настрою чи діяльності. Global Player дає вам контроль. Що б вас не цікавило – останні хіти, можливість відпочити чи актуальні дебати – Global допоможе вам! І що найкраще, це абсолютно безкоштовно та доступно в усьому світі.

Вебсайт: globalplayer.com

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