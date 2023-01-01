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Global Player

Global Player

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Вебсайт: globalplayer.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Слухайте наживо Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X і Gold, а також величезний вибір потоків, підібраних відповідно до вашого настрою чи діяльності. Global Player дає вам контроль. Що б вас не цікавило – останні хіти, можливість відпочити чи актуальні дебати – Global допоможе вам! І що найкраще, це абсолютно безкоштовно та доступно в усьому світі.

Вебсайт: globalplayer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Global Player». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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