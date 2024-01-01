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WebCatalog

Glimmer

Glimmer

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: withglimmer.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glimmer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Glimmer is a new way to search massive PDFs using AI. If you've ever dealt with massive PDFs (i.e. over 1,000 pages), you know how broken search can be. You have no choice but to use “Cmd-F” and manually sift through thousands of search results to find specific information. Professionals in construction, law, finance, and healthcare spend hours doing this every day. Glimmer makes searching these large documents 10x easier. When you upload a PDF, Glimmer uses AI to intelligently index your documents. You can then search your PDF in natural language and get answers with verifiable page sources.

Вебсайт: withglimmer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Glimmer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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