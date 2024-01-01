Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glimmer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Glimmer is a new way to search massive PDFs using AI. If you've ever dealt with massive PDFs (i.e. over 1,000 pages), you know how broken search can be. You have no choice but to use “Cmd-F” and manually sift through thousands of search results to find specific information. Professionals in construction, law, finance, and healthcare spend hours doing this every day. Glimmer makes searching these large documents 10x easier. When you upload a PDF, Glimmer uses AI to intelligently index your documents. You can then search your PDF in natural language and get answers with verifiable page sources.

Вебсайт: withglimmer.com

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