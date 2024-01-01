Альтернативи - Gilt
Groupon
groupon.com
Groupon — це американський глобальний ринок електронної комерції, який з’єднує передплатників із місцевими продавцями, пропонуючи заходи, подорожі, товари та послуги в 15 країнах. Компанія Groupon, яка базується в Чикаго, була запущена там у листопаді 2008 року, а незабаром після цього – у Бостоні, ...
Booksy Biz
booksy.com
Покладіться на Booksy, щоб керувати вашим бізнесом, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на тому, що вам подобається. Очікуйте блаженного планування, легшого, ніж будь-коли, залучення клієнтів і купу додаткового часу, щоб працювати над магією як професіонал у сфері здоров’я та краси.
Vagaro
vagaro.com
Знайдіть свого наступного салону, спа чи фітнес-професіонала. Читайте та публікуйте відгуки. Запишіться на цілодобову онлайн-консультацію на стрижку, фарбування, догляд за нігтями, шкірою, масаж, макіяж, персональних тренерів, йогу, пілатес тощо!
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive - приватний клуб, який спеціалізується на роздрібній торгівлі преміальними відпочинками за найкращими цінами. Номер один із туристичних приватних продажів, він пропонує швидкі пропозиції ексклюзивно для своїх учасників.
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com економить ваші гроші на товарах і послугах місцевих компаній, які вам подобаються. Від місцевих ресторанів і розважальних закладів до товарів і домашніх послуг ви знайдете заощадження на LocalFlavor.com.
Travelzoo
travelzoo.com
Туристичні пропозиції щодо готелів, авіарейсів, туристичних пакетів, круїзів, а також місцевих і розважальних пропозицій. Приєднуйтесь до мільйонів мандрівників, які вже користуються Travelzoo!
discountscode
discountscode.co.uk
Насолоджуйтесь онлайн-кодами знижок, пропозиціями та кодами ваучерів у Великобританії. Отримайте всі останні акції для ваших найулюбленіших брендів ✔ Перевірено та перевірено в листопаді 2023 р.
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes — це ексклюзивний туристичний клуб для членів, який пропонує нашим членам величезні знижки та вигідні пропозиції на розкішні готелі та відпочинок, підібрані вручну.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret дозволяє онлайн-магазинам і торговцям на ринках eBay і Amazon миттєво розширюватися по всьому світу та збільшувати свої онлайн-продажі.
Glopal
merchants.glopal.com
Global спрощує міжнародне зростання для торговців електронною комерцією, відкриваючи їм світ клієнтів. Ми дозволяємо підприємствам швидко й безперешкодно виходити на нові ринки без ризиків і складнощів. Наша транскордонна платформа допомагає глобальним брендам масштабувати міжнародні продажі, забезп...
Wine Routes
wineroutes.com
Новий додаток Wine Routes, який допомагає користувачам планувати поїздки та подорожувати винною країною, переосмислив досвід винної країни. Додаток, розроблений технологічною компанією Grapexchange з округу Сонома, є платформою подвійного призначення, яка надає високоінтегровані послуги як споживача...
LivingSocial
livingsocial.com
Найкращі пропозиції у вашому місті. Відкрийте для себе найближчі ресторани, спа-салони, заходи та найкращі продукти на LivingSocial.