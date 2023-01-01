Знайдіть сучасні котеджі для відпустки по всій країні. Getaway пропонує втечу в крихітні будиночки на природі з теплим душем, кондиціонером, повністю обладнаною кухнею, вогнищами, приватними стежками та будиночками, де дозволено проживання з домашніми тваринами. Ми віримо в створення балансу в сучасному житті.

Вебсайт: getaway.house

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