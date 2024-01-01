Альтернативи - Genially
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine – це компанія з автоматизації eDiscovery, яка надає хмарне програмне забезпечення та послуги для спрощення виявлення судових процесів, розслідувань і аудитів.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...