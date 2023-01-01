Альтернативи - GanttPRO
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
TeamGantt
teamgantt.com
Спробуйте безкоштовну програму створення діаграм Ганта від TeamGantt і створіть діаграму Ганта онлайн за лічені хвилини за допомогою планування перетягування. Найвищий рейтинг і назавжди безкоштовно — кредитна картка не потрібна.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Lytho
lytho.com
Раніше inMotionNow. Управління робочим процесом для маркетингових і дизайнерських команд, яким потрібна покращена видимість проекту та контроль для досягнення кращих результатів щодо вмісту.
Planful
planful.com
Planful — це хмарна платформа FP&A для безперервного планування. Ви, команда FP&A, перебуваєте на передовій, швидко плануєте й аналізуєте, як керувати своєю організацією через часті та складні бізнес-зміни. Ваші знання та навички створені для таких моментів, і ми тут для вас.
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу