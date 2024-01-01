GaGaNode

GaGaNode

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Вебсайт: gaganode.com

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GaGaNode, ринок децентралізованих житлових IP + пропускної здатності наступного покоління, має на меті зменшити глобальну нестачу адрес IPv4 за допомогою технології Web3.0. GaGaNode розроблено для того, щоб допомогти користувачам самостійно опанувати неактивні домашні ресурси пропускної здатності. Користувачі можуть брати участь у мережі Web3 через Idle Electronics вдома без загальнодоступної мережі IP. GaGaNode заохочує всіх зменшити інвестиції в нове обладнання для майнінгу та встановити GaGaNode на будь-яку непрацюючу електроніку, таку як Raspberry Pi, телефон Android, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation та інші електронні пристрої за допомогою портування програмного забезпечення, наскільки це можливо.

Вебсайт: gaganode.com

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