Альтернативи - GAannotations
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх...
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
Funnel
funnel.io
Підтримує збір даних з будь-якого джерела маркетингових або рекламних даних і перетворює маркетингові дані в автоматизовані маркетингові звіти.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Supermetrics
supermetrics.com
Перемістіть свої маркетингові дані в Google Sheets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake тощо за допомогою Supermetrics.
Oviond
oviond.com
Панелі цифрового маркетингу та звітність Ваші клієнти сподобаються менш ніж за 5 хвилин. Продемонструйте цінність свого маркетингового агентства, одночасно оптимізуючи рентабельність інвестицій клієнтів за допомогою автоматизованих, повністю настроюваних міжканальних панелей цифрового маркетингу та...
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЗВІТ ЗРОБИТИ ЛЕГКО. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK у Google Sheets, Data Studio, платформи Business Intelligence (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) і BigQuery за лічені секунди. Найкраща альтернатива Supermetrics.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...
Quantcast
quantcast.com
Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics — це доступний онлайн-інструмент для прослуховування та моніторингу, призначений для надання цінної та дієвої інформації для компаній усіх видів і розмірів. Система постійно відстежує мільйони каналів щодня та фіксує мільярди згадок з усіх континентів і мов за допомогою розширеного...
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro — це найкращий інструмент відстеження реклами для CPA та цифрового маркетингу. Keitaro дозволяє збирати всі необхідні дані з вхідними параметрами та переходами користувачів. Оптимізуйте, контролюйте та захищайте свій трафік. Зосередьтеся на розширенні та отриманні прибутку.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — це розширене рішення для моделювання комплексу маркетингу (МММ), яке використовує ШІ для багатоканальних брендів. Скористайтеся міжканальним розподілом доходів і оптимізацією бюджету, спеціально розробленою для вашого бренду, об’єднавши ваші унікальні дані та наші десятиліття досвіду ...
EasyInsights
easyinsights.ai
Поєднайте витрати на рекламу та кліки, аналітику додатків, конверсії веб-сайтів і дані CRM, щоб отримати повну картину ефективності маркетингу. Лазерна зосередженість на отриманні прибутку та прибутковості шляхом автоматизації нудних завдань перетворення даних для отримання розуміння. Автоматизуйте ...
Nugit
nugit.co
Nugit — це автоматизована платформа для оповідання даних, що виходить за рамки інформаційної панелі, допомагаючи людям переглядати переважну кількість складних даних, щоб знаходити в них ідеї та можливості. Nugit може надати цю інформацію через оповідання даних у масштабі, тому це відразу можна зроз...
Metrics Watch
metricswatch.com
Інструмент маркетингових звітів електронною поштою. Аналітика, SEO, PPC, SEM або звіти та інформаційні панелі соціальних мереж, які надсилаються вашим клієнтам електронною поштою. І це НЕ PDF або посилання!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
Ми даємо маркетологам можливість діяти. Marketing Evolution допомагає вам інтегрувати та централізувати всі ваші маркетингові програми, дозволяючи відстежувати міжканальні маркетингові інвестиції від усвідомлення верхньої послідовності до конверсій у нижній послідовності, розуміти додаткову медіа-еф...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...
DashThis
dashthis.com
Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - найкраще в світі програмне забезпечення для керування запуском. Керуйте контактами, подіями, показами мод, кампаніями електронною поштою, цифровими салонами, онлайн-редакціями.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — це найпростіший спосіб створити та запустити рекламу у Facebook та Instagram. Ми створили його спеціально для малих і середніх підприємств, яким важко знайти час або навички для цифрового маркетингу, Otterfish робить так, що будь-хто у вашій команді може запускати високоефективну рекламу...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — це онлайн-платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру створювати захоплюючі маркетингові тести та опитування, збирати відгуки та стимулювати продажі. Marquiz надає зручний конструктор тестів із можливістю перетягування, широкий спектр унікальних шаблонів для тестів і ...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — це найкраща платформа автоматизації маркетингу для агентств, медіакомпаній і брендів. Наш комплексний набір інструментів, включаючи керування даними, звітність, аналітику, керування робочим процесом, пошукову оптимізацію тощо, забезпечує кращу ефективність.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
WhatConverts
whatconverts.com
Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Improvado
improvado.io
Improvado.io об’єднує всі рекламні дані в будь-який інструмент візуалізації за лічені хвилини!
MSIGHTS
msights.com
Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Platformly
platform.ly
Platformly – це платформа автоматизації маркетингу, розроблена, щоб допомогти вам керувати, автоматизувати та масштабувати свій онлайн-бізнес.
Tactycs
tactycs.io
Програмне забезпечення віртуального директора з маркетингу, яке допоможе вам залишатися попереду. Надайте Tactycs деяку основну інформацію про свою команду, організацію, цілі та ресурси та отримайте повний маркетинговий план і безперервний маркетинговий календар. Які саме платформи вам слід використ...