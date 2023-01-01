Дивіться ціни всіх гравців у прямому ефірі, перевіряйте їх статистику в грі та дивіться посилення стилю хімії Створюйте свої загони та перевіряйте ціну за допомогою Squad Builder Переглянути рішення SBC Відстежуйте цілі Спробуйте зібрати найкращих гравців за допомогою відкривачки рюкзаків Чи можете ви отримати команду 190 за допомогою симулятора Draft? Оцініть опонента та перегляньте таблиці лідерів

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