Альтернативи - FullStory
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозування поведінки людини. Передбачте реакції клієнтів, увагу та поведінку за лічені секунди за допомогою нейронауки та нашого інструменту ШІ. Тестування A/B методом проб і помилок є повільним і неефективним. Припиніть витрачати бюджет на кампанії, які не викликають дій.
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Howuku
howuku.com
Howuku — це набір інструментів, які допоможуть вам створити високоефективну взаємодію з користувачем із записом відвідувачів, тепловою картою, віджетом відгуків, A/B-тестуванням тощо.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow is dedicated to transforming website insights. Our innovative analytics tools, including heatmaps, behavior tracking, and event analysis, empower data-driven decisions. Our user-friendly dashboard interprets user actions, enabling informed design choices for an exceptional digital journ...
RealEye
realeye.io
Online Research Platform with Webcam Eye-Tracking. It's: - much faster and cheaper than traditional eye-tracking hardware - accurate (button size accuracy) and is used in academic studies - easy to use (customers praise us for user friendly interface) RealEye is an online tool that allows you to do:...
FullSession
fullsession.io
FullSession helps companies understand how their customers interact with their website through a comprehensive digital experience platform. We provide you with the necessary tools to identify user friction points, drop outs, and see insights behind every user interaction with your website. FullSessi...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Optimise the performance of your content with the power of AI. Our predictive heatmaps instantly show you what grabs your audience’s attention first across any content, helping you to make data-inf... Show More rmed decisions, without slowing you down. • Get real-time insight that uncovers what real...
Clueify
clueify.com
Clueify provides you with crucial performance feedback on your concepts before you launch them. Using our AI, you can predict with 92% accuracy where users will look and how they will perceive your design. It's like having hundreds of test users just a click away, but without the associated costs. F...
Mousestats
mousestats.com
Record and watch your website visitors video + website heatmaps + form analytics + surveys
Feng-GUI
feng-gui.com
Powered by AI and validated by decades of neuroscience research, Feng-GUI delivers predictive visual analytics with actionable insights and recommendations that empower digital agencies to maximize results for their clients. https://feng-gui.com/ Since 2007, Feng-GUI service analyzed over 4 million ...
expoze.io
expoze.io
Meet expoze.io At expoze.io we have a clear mission: to give everyone access to the resources they need to develop their best possible creative. Our platform does just that. Our AI powered predictive eye-tracking solution expoze.io allows you to analyze any creative with amazing accuracy. For every ...
TWIPLA
twipla.com
THE WEBSITE INTELLIGENCE PLATFORM Gain precise and instant insights into your website. Website Statistics, Session Replays, Heatmaps, Polls, and more. TWIPLA (formerly Visitor Analytics) is an advanced yet accessible website intelligence platform with over 2.5M+ installs worldwide and a suite of ea...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow highlights visual and logical reasons why your visitors are not turning into customers and ensure a seamless sales funnel to gain faster ROI. Reactflow playback your customer's activity recordings as a video, Compile Heatmaps, Funnel Analytics, Bugs, Console Logs and provide feedbacks whic...
Browsee
browsee.io
Browsee - Stop Guessing , Start Acting ✔ AI Tags on sessions - With 5% of sessions, understand 100% of user issues ✔ Page Story - Get actionable insights to improve your landing pages ✔ User Board - Identify users to analyze engagement and understand their problems. Get direct session URLs in your c...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant is a predictive artificial intelligence that visually highlights what people see, where they look first and how much of their attention is captured by specific elements of your design.
UXCam
uxcam.com
UXCam is an all-in-one mobile app analytics platform that enables businesses to understand user behavior. UXCam started as a session replay and heatmap solution, but we realized that there are a lot of questions that qualitative data alone can't answer. So we combined the granularity of qualitative ...
Quantum Metric
quantummetric.com
With a quick deployment, our platform starts to ingest and visualize everything your customers experience on web, native app, and kiosk. The impact of every customer interaction is automatically quantified, every customer session can be replayed, and most importantly, all your teams can work from a ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
cux.io
cux.io
Ми перетворюємо досвід ваших відвідувачів у цифри, розпізнаємо моделі їхньої поведінки протягом усього шляху клієнта та надаємо миттєву практичну інформацію. Більше ніякого спаму з даними
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — це все в одному аналітичному додатку, який допомагає виявити й усунути проблеми з конверсією, з’ясувавши ЧОМУ поведінка відвідувача/користувача.
WEVO
wevo.ai
Використовуючи вашу цільову аудиторію, WEVO є єдиним інструментом, який точно визначає блокпости конверсії та надає рекомендації щодо збільшення конверсії веб-сайту Pre-Live. Швидше створюйте належну взаємодію з клієнтами завдяки точнішому відгуку користувачів.
Webmaxy
webmaxy.co
Найнадійніші бізнес-інструменти для розвитку брендів. Ефективніше охоплюйте, відстежуйте, залучайте та перетворюйте користувачів свого веб-сайту без будь-яких турбот там, де вони відчувають себе зручніше.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це інструмент веб-аналітики з відтворенням сеансів, сегментацією, розумними картами та відстеженням помилок.