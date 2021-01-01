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Альтернативи - FreshMail

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021

Systeme

Systeme

systeme.io

Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Пишіть електронні листи з високою конверсією, у 10 разів швидше. Економте незліченну кількість годин на написання. Використовуйте штучний інтелект, щоб створити потужну копію для сотень різних маркетингових кампаній електронною поштою, крапельниць, інформаційних бюлетенів тощо — за лічені секунди ⚡

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба маркетингу електронною поштою для залучення передплатників, залучення потенційних клієнтів, надсилання красивих, чуйних електронних листів і відстеження результатів.

Sender

Sender

sender.net

Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.

SendX

SendX

sendx.io

Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке допомагає вам проводити кампанії електронною поштою, крапельний маркетинг, розширювати список, цільові сторінки, веб-форми, спливаючі вікна електронної пошти та автоматизацію. Створіть обліковий запис електронного маркетингу та розпочніть безкоштов...

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

Керуйте своїми передплатниками та надсилайте електронні листи набагато дешевше за допомогою EmailOctopus. Конструктор електронних листів перетягуванням, потужна аналітика, відстеження відмов/скарг тощо.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

За допомогою програмного забезпечення електронного маркетингу CleverReach ви можете легко створювати професійні кампанії електронною поштою. Крім того, ви можете ідеально керувати своїми одержувачами та отримувати переваги від інтуїтивно зрозумілих звітів.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com — це ваш ресурс №1 для вивчення маркетингу електронної комерції... Дізнайтеся від експертів електронної комерції про те, як вони збільшили продажі з 0 до 1 мільйона доларів США.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.

Sendy

Sendy

sendy.co

Sendy — це програма для розсилки електронних листів, яка дає змогу надсилати відстежувані електронні листи через Amazon Simple Email Service (SES). Це дає змогу надсилати автентифіковані масові листи за шалено низькою ціною без шкоди для доставки.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

iContact

iContact

icontact.com

Надсилати маркетингові електронні листи легко за допомогою платформи бізнес-електронної пошти iContact. Перейдіть від реєстрації до надсилання електронних листів за лічені хвилини. Досвід маркетингу не потрібен, жодних умов.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, залучення між каналами, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на кліє...

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

Надсилайте автоматичні електронні листи та починайте більше розмов. Наше програмне забезпечення покращує доступність і автоматизує подальші дії, щоб ви отримували більше відповідей з меншими зусиллями.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам надсилати необмежену кількість електронних листів перевіреним потенційним клієнтам, посилюючи ваше охоплення. Ми визначаємо правильних потенційних клієнтів, персоналізуємо ваші електронні листи та відстежуємо результати ваших кампаній, щоб ...

Selzy

Selzy

selzy.com

Миттєво надсилайте професійні масові електронні листи за допомогою служби електронного маркетингу Selzy. Відстежуйте статистику. Проведіть A/B-тести. Автоматизуйте кампанії. 15000 електронних листів безкоштовно.

Rasa.io

Rasa.io

rasa.io

Незалежно від того, чи містить ваш список електронних адрес 100 чи 100 000, кожен отримує набір статей у своїй розсилці, підібраний спеціально для нього. За допомогою rasa.io ви можете регулярно надавати справжню вигоду всім у своєму списку розсилки. І не просто регулярно, а актуально.

Moosend

Moosend

moosend.com

Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...

Robly

Robly

robly.com

Роблі є провідним інноватором у сфері автоматизації маркетингу малого бізнесу. Роблі винайшов OpenGen у 2014 році, а Robly A.I. у 2015 році.

Emercury

Emercury

emercury.net

Перетворіть більше потенційних клієнтів електронною поштою на клієнтів Відкрийте для себе маркетингову платформу електронної пошти, яку використовують маркетологи для охоплення, конверсії та утримання своїх клієнтів.

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

Send better email in less time. SmartrMail is the easiest way to send email that delights your customers and gets more sales. We integrate with Shopify, BigCommerce, WooCommerce and Neto. We're one of the most recommended email marketing apps in the e-commerce space. We have over 130+ five star revi...

DirectIQ

DirectIQ

directiq.com

DirectIQ offers an easy-to-use email marketing interface that delivers results. Users can sign-up for free without a credit card and immediately start sending emails campaigns. Email marketers are free to choose from hundreds of modern email templates or to create new ones using a really easy-to-use...

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

Communicate with your customers and staff via SMS, voice, email, rich media, direct mail and more with ClickSend. From single to scale by web app, API or integration.

Ungapped

Ungapped

ungapped.com

By integrating core marketing and sales tools, Ungapped aims to make the day-to-day running of a business less messy and more holistic so that growing businesses can create exceptional customer experiences to grow your business. A complete platform for growing businesses with tools for email marketi...

Sendloop

Sendloop

sendloop.com

Sendloop is a marketing tools that automates email marketing to help small businesses grow. No more complex email marketing. Sendloop is the easiest email marketing service. Setup your account in seconds and start sending awesome emails in just a few minutes.

VerticalResponse

VerticalResponse

verticalresponse.com

VerticalResponse®, a Deluxe company, helps businesses connect with their customers on email, social media and more. Create, manage and optimize email marketing campaigns in just a few clicks, with no design or coding experience needed. Choose from a variety of mobile-responsive, attractive templates...

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro is an hybrid email marketing platform for digital marketing teams. It integrates with multiple email delivery API relay service providers and enables delivery of email campaigns to a list of opt-in emails. You can split test email deliveries across the relay servers, do email list clea...

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Newsletter and Marketing automation tool for WordPress & Joomla. User friendly, AcyMailing assist you in every step of your Email campaign: Conception: - Test your content (links, keywords, images) - Avoid your campaign being considered as SPAM - Manage your list - CRM Design: - Drag & Drop Editor -...

UniSender

UniSender

unisender.com

UniSender is a multi-channel marketing platform for personalized Email and SMS campaigns. It has ready-to-use Email templates, time-saving marketing automation tools, and insightful aggregated statistics. Five-click integrations with popular platforms enable marketing activities to be started quickl...

Vision6

Vision6

vision6.com.au

Vision6 by Constant Contact is Australia's Most Reliable Email & SMS Marketing Platform Create email campaigns that look beautiful on any device with our class-leading email designer & professionally designed templates. Send powerful promotional or transactional emails with workflow automation & per...

MailBluster

MailBluster

mailbluster.com

MailBluster is an AWS-powered email marketing platform. Users with an AWS account can connect their AWS SES account to MailBluster and take advantage of the platform's incredible features, including unlimited subscriber storage, segmentation, a fully updated Drag & Drop editor, and an HTML editor, a...

Rejoiner

Rejoiner

rejoiner.com

Ecommerce email marketing software powered by experts you can count on 24x7. Other email platforms force you to DIY, engage an agency, or hire more full-time staff. Rejoiner comes with email experts who embed with your marketing team. Reduce overhead, execute faster, and grow more proﬁtably. Email m...

OpenMoves

OpenMoves

openmoves.com

The OpenMoves OM3 platform is an Enterprise level email marketing platform that's extremely easy to use and comes with our I-do™ and We-do™ services so you can choose how you want to want to work with us (self service or full service). Experience the easiest drag-and-drop functionality to create mob...

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