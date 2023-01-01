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Альтернативи - FPT Play

Netflix

Netflix

netflix.com

Дивіться фільми та телешоу Netflix онлайн або транслюйте прямо на смарт-телевізор, ігрову консоль, ПК, Mac, мобільний телефон, планшет тощо.

HiTV

HiTV

gohitv.com

Дивіться онлайн безкоштовно останні корейські драми з HD англійськими субтитрами. Дивіться найшвидше оновлені корейські драми у всій мережі. Підтримується кілька пристроїв. Насолоджуйтесь найкращими враженнями від перегляду на HiTV.

Loklok

Loklok

loklok.com

Loklok — це універсальна платформа потокового відео для перегляду телешоу, фільмів, анімації з усього світу! З великою різноманітністю ексклюзивних фільмів ви можете вибрати багатомовні субтитри та якість зображення Ultra-HD 4k, щодня виходять популярні нові фільми! - loklok

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Будьте в курсі Disney+: найкраще місце для трансляції фільмів і шоу від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic.

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

JioCinema – дивіться улюблені телевізійні шоу, фільми, дитячі, музичні відео – гінді, тамільська, бенгальська, каннада, маратхі, бходжпурі з кольорами, Sony, Zee, MTV, Disney у HD.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

Насолоджуйтесь ексклюзивними Amazon Originals, а також популярними фільмами та телешоу. Дивіться в будь-який час і в будь-якому місці. Почніть безкоштовну пробну версію.

MX Player

MX Player

mxplayer.in

Одна з найкращих платформ OTT в Індії, MX Player – це безкоштовна служба потокового відео, якою ви можете користуватися на своєму ноутбуці, телевізорі, мобільному телефоні та інших розумних пристроях.

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

Disney+ Hotstar — це найбільша в Індії платформа потокового передавання преміум-класу з понад 100 000 годин драм і фільмів 17 мовами, а також трансляціями всіх великих світових спортивних подій.

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

Привітайтеся з HBO Max, потоковою платформою, яка об’єднує весь HBO разом із ще більшою кількістю ваших улюблених фільмів і серіалів, а також нові Max Originals.

Hulu

Hulu

hulu.com

Дивіться телепередачі та фільми онлайн. Транслюйте телесеріали South Park, Empire, SNL, Modern Family і популярні фільми на своїх улюблених пристроях. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз. Скасувати будь-коли.

Showmax

Showmax

showmax.com

Showmax — це онлайн-служба відео на вимогу за підпискою, яка була запущена в Південній Африці 19 серпня 2015 року. Showmax використовує стратегію локалізації, щоб протистояти визнаним конкурентам відео на вимогу, зосереджуючись на місцевому вмісті та партнерстві з операторами мобільного зв’язку.

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

Дивіться телешоу та фільми онлайн разом з Peacock. Транслюйте культові шоу та фільми, ексклюзивні оригінали Peacock, живі новини та спорт тощо.

Rakuten Viki

Rakuten Viki

viki.com

Дивіться азіатські телешоу та фільми онлайн БЕЗКОШТОВНО! Корейські драми, китайські драми, тайванські драми, японські драми, новини та події Kpop і Kdrama від Soompi, а також оригінальні постановки – із субтитрами англійською та іншими мовами.

Tubi

Tubi

tubitv.com

Дивіться безкоштовні фільми та телешоу онлайн у форматі HD на будь-якому пристрої. Tubi - безкоштовна трансляція фільмів і ТБ.

iQIYI

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Apple TV+ — це американський сервіс потокової передплати, який належить і управляється компанією Apple Inc. Запущений 1 листопада 2019 року, він пропонує добірку оригінальних фільмів і телесеріалів Apple Originals.

Max

Max

max.com

Макс – це той, хто дивиться HBO, хіт-серіали, фільми, реаліті-шоу тощо. Це все тут. Культовий серіал, фільми, відзначені нагородами, свіжі оригінали та сімейні улюблені фільми про Гаррі Поттера, Всесвіт DC і HBO. Відкрийте для себе найкращі розваги для будь-якого настрою. Представляємо Макса – того...

Hulu Japan

Hulu Japan

hulu.jp

Hulu Необмежений перегляд популярних драм, фільмів, аніме тощо | Hulu — це онлайн-сервіс розповсюдження відео, який дозволяє вам насолоджуватися понад 100 000 фільмів, драм, аніме та вар’єте. Ви можете дивитися на своєму смартфоні, планшеті, телевізорі, комп’ютері тощо, підключеному до Інтернету.

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