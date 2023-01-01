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Альтернативи - Forsta

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

Найпростіший спосіб вести асинхронні відеорозмови. Залучайте свою спільноту, залучайте нових талантів, створюйте кращих потенційних клієнтів і багато іншого.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

Відеосторітеллінг. Переосмислений. У Life Inside ми надаємо підприємствам потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Відеовідгуки значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та залучення. Наша п...

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox — це платформа, яка допомагає некомерційним маркетологам збирати, організовувати та ділитися потужним сюжетним матеріалом, отриманим від спільноти донорів, волонтерів, співробітників і бенефіціарів місії. Лише за кілька хвилин ви можете створювати та ділитися фірмовими кампаніями зі збору,...

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...

Widewail

Widewail

widewail.com

Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу ваш...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Senja

Senja

senja.io

Збирати відгуки не легше, ніж це. Збирайте текстові та відео відгуки. Поділіться ними всюди. Конвертуйте більше відвідувачів і укладайте більше угод!

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

У Voxpopme ми вважаємо, що не варто жертвувати якістю, щоб швидко отримати потрібну інформацію за розумну ціну. Команди Insights перебувають під величезним тиском, щоб надати надійні відповіді на важливі бізнес-питання з обмеженими ресурсами. Ми можемо допомогти. Voxpopme перетворює команди аналітик...

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати справжні враження від реальних клієнтів і співробітників і ділитися ними. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку — без високи...

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...

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