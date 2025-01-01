Альтернативи - Formulas HQ

Microsoft Excel Online
excel.cloud.microsoft
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.
Rows
rows.com
Rows — це електронна таблиця для команд, яка інтегрує різні сервіси та дозволяє автоматизувати бізнес-процеси й звітування.
Grist
getgrist.com
Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.
Retable
retable.io
Retable - онлайн-платформа для управління даними, що забезпечує гнучкі електронні таблиці, співпрацю в реальному часі та налаштування формату даних.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Додаток електронної таблиці поєднує функції бази даних і системи управління проектами з можливостями для аналізу та візуалізації даних.
Quip
quip.com
Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.
Sheetgo
sheetgo.com
Sheetgo дозволяє автоматизувати передачу даних між електронними таблицями, об'єднувати, фільтрувати та синхронізувати їх з Google та Microsoft.
TabelloPDF
tabellopdf.com
TabelloPDF дозволяє швидко та точно копіювати таблиці з PDF у Excel або Google Sheets.
Equals
equals.com
Equals — спрощена електронна таблиця для автоматизації звітності та аналізу даних з вашого SaaS бізнесу, інтегрована з платформами, такими як Stripe та Salesforce.
Actiondesk
actiondesk.io
Actiondesk - інструмент для управління даними на основі електронних таблиць, що інтегрує дані з Salesforce для аналізу та створення звітів.
ozma.io
ozma.io
Ozma.io — це платформа для створення та налаштування CRM і ERP систем, що спрощує управління робочими процесами з допомогою штучного інтелекту.
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