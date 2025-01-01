Альтернативи - Formulas HQ

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

excel.cloud.microsoft

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.

Rows

Rows

rows.com

Rows — це електронна таблиця для команд, яка інтегрує різні сервіси та дозволяє автоматизувати бізнес-процеси й звітування.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.

Retable

Retable

retable.io

Retable - онлайн-платформа для управління даними, що забезпечує гнучкі електронні таблиці, співпрацю в реальному часі та налаштування формату даних.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Додаток електронної таблиці поєднує функції бази даних і системи управління проектами з можливостями для аналізу та візуалізації даних.

Quip

Quip

quip.com

Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

Sheetgo дозволяє автоматизувати передачу даних між електронними таблицями, об'єднувати, фільтрувати та синхронізувати їх з Google та Microsoft.

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

TabelloPDF дозволяє швидко та точно копіювати таблиці з PDF у Excel або Google Sheets.

Equals

Equals

equals.com

Equals — спрощена електронна таблиця для автоматизації звітності та аналізу даних з вашого SaaS бізнесу, інтегрована з платформами, такими як Stripe та Salesforce.

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Actiondesk - інструмент для управління даними на основі електронних таблиць, що інтегрує дані з Salesforce для аналізу та створення звітів.

ozma.io

ozma.io

ozma.io

Ozma.io — це платформа для створення та налаштування CRM і ERP систем, що спрощує управління робочими процесами з допомогою штучного інтелекту.

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