Альтернативи - FormAssembly
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Typeform
typeform.com
Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє вам спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Interact
tryinteract.com
Створюйте інтерактивні тести, які залучають потенційних клієнтів і продають продукти. Використовуйте силу тестів, щоб розширити свій список розсилки, сегментувати потенційних клієнтів і рекомендувати продукти для збільшення продажів.
Jebbit
jebbit.com
Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Blazingly fast WordPress templates and plugins, built to get more traffic, more subscribers, more clients and more customers for you.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to...
LeadMine
leadmine.net
LeadMine is one of the simple and powerful lead generation platform trusted by 1000+ companies across the world. We at LeadMine strive to provide highly qualified, verified and most importantly, accurate professional business leads. With our tools, you can find your prospects under five seconds.
Poltio
poltio.com
Poltio’s no-code embeddable solutions that are responsive and white-label, enables brands/agencies to humanize product discovery and capture real time zero party data / get unbiased insights / boost ... Show More OI while creating segments and personas. Just Select the right solution such as smart s...
Insites
insites.com
Insites is the SEO audit tool designed specifically for digital marketing agencies that want to get more leads, win more business and deliver on their promises. Insites is the only SEO platform that... Show More gives you a complete picture on your client's performance in under 60 seconds. It covers...
Digioh
digioh.com
Drive 3%+ increase in conversions with Digioh! Enjoy easy contact collection, quizzes, surveys, landing pages, & preference centers - all designed to capture, converge, & convert more zero-pa... Show More ty data! Grow your email + SMS message marketing list, capture zero-party data, and drive more ...
Surfe
surfe.com
Add contacts, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to the CRM through Surfe’s simple Chrome extension. Surfe is the #1 solution for integrating your ... Show More RM with LinkedIn to • eliminate the need for manual data entry • enhance data quality through enr...
Popl
popl.co
Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...
NetLine
netline.com
Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Управління єдиною платформою намірів на рівні покупця,...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
CallPage
callpage.io
CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомог...
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-с...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...
Warmly,
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Albacross
albacross.com
Дані про наміри першої сторони, щоб зрозуміти вашу аудиторію, виявити невидимі перспективи та збагатити кожен запис для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Landingi
landingi.com
Платформа цільової сторінки без коду для цифрових маркетологів, що керуються даними. Landingi дозволяє розробляти, публікувати та оптимізувати цифрові маркетингові активи за допомогою відстеження мікроконверсій для кращих коефіцієнтів конверсії.
123FormBuilder
123formbuilder.com
Один безпечний конструктор форм Варіанти використання нескінченного збору даних Створіть будь-який тип онлайн-форми так просто, як 1-2-3! Використовуйте наш безкоштовний онлайн-конструктор форм для створення реєстраційних форм, форм замовлень, заявок, опитувань тощо, повністю інтегрованих із вашим...
amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — це платформа вірусного маркетингу з інструментами для створення розіграшів, конкурсів і роздач.
AroundDeal
arounddeal.com
Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.
Wiza
wiza.co
Створюйте списки потенційних клієнтів із LinkedIn. Експортуйте потенційних клієнтів із LinkedIn із точною контактною інформацією та спілкуйтеся безпосередньо зі своєю аудиторією.