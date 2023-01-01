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Альтернативи - FormAssembly

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Typeform

Typeform

typeform.com

Створюйте красиві інтерактивні форми — отримуйте більше відповідей. Кодування не потрібне. Шаблони для тестів, досліджень, відгуків, створення потенційних клієнтів тощо. Зареєструйтесь БЕЗКОШТОВНО.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.

involve.me

involve.me

involve.me

Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.

AWeber

AWeber

aweber.com

Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Landbot

Landbot

landbot.io

Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch — це комплексний сервіс для зростання потенційних клієнтів і електронного маркетингу для блогерів, соло-підприємців, стартапів і підприємств. Від B2B до B2C, понад 500 000 компаній розраховують на те, що Mailmunch щодня залучатиме тисячі потенційних клієнтів і збільшуватиме свій дохід від ...

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє вам спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щ...

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...

Interact

Interact

tryinteract.com

Створюйте інтерактивні тести, які залучають потенційних клієнтів і продають продукти. Використовуйте силу тестів, щоб розширити свій список розсилки, сегментувати потенційних клієнтів і рекомендувати продукти для збільшення продажів.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Перетворюйте мобільний трафік на корисні дані за допомогою мобільного досвіду, який перетворює.

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Blazingly fast WordPress templates and plugins, built to get more traffic, more subscribers, more clients and more customers for you.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio enables large brands and media to engage audiences across digital channels via 50+ templated interactive formats (quizzes, contests, surveys, tests, animated games, etc.). With stringent adherence to the GDPR, the platform allows the collection of rich first-party data that can be pushed to...

LeadMine

LeadMine

leadmine.net

LeadMine is one of the simple and powerful lead generation platform trusted by 1000+ companies across the world. We at LeadMine strive to provide highly qualified, verified and most importantly, accurate professional business leads. With our tools, you can find your prospects under five seconds.

Poltio

Poltio

poltio.com

Poltio’s no-code embeddable solutions that are responsive and white-label, enables brands/agencies to humanize product discovery and capture real time zero party data / get unbiased insights / boost ... Show More OI while creating segments and personas. Just Select the right solution such as smart s...

Insites

Insites

insites.com

Insites is the SEO audit tool designed specifically for digital marketing agencies that want to get more leads, win more business and deliver on their promises. Insites is the only SEO platform that... Show More gives you a complete picture on your client's performance in under 60 seconds. It covers...

Digioh

Digioh

digioh.com

Drive 3%+ increase in conversions with Digioh! Enjoy easy contact collection, quizzes, surveys, landing pages, & preference centers - all designed to capture, converge, & convert more zero-pa... Show More ty data! Grow your email + SMS message marketing list, capture zero-party data, and drive more ...

Surfe

Surfe

surfe.com

Add contacts, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to the CRM through Surfe’s simple Chrome extension. Surfe is the #1 solution for integrating your ... Show More RM with LinkedIn to • eliminate the need for manual data entry • enhance data quality through enr...

Popl

Popl

popl.co

Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — це набір інструментів для оптимізації конверсій, створений для зайнятих маркетологів. Він пропонує швидкі та прості у використанні рішення, які можуть допомогти вам збільшити продажі трьома способами: 1. Розумні спливаючі вікна електронної комерції допомагають вам швидше створювати списки...

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...

NetLine

NetLine

netline.com

Успішні маркетологи B2B починають тут. NetLine дає можливість B2B-маркетологам збільшити дохід за допомогою комплексної платформи залучення покупців, яка надає неперевершені дані про наміри покупців і можливості для залучення... Показати більше. Управління єдиною платформою намірів на рівні покупця,...

ContactOut

ContactOut

contactout.com

Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...

bant.io

bant.io

bant.io

Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у ​​потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...

CallPage

CallPage

callpage.io

CallPage – це віджет на вашому веб-сайті, який допомагає відвідувачам веб-сайту зв’язатися з вами за допомогою безкоштовного дзвінка протягом 28 секунд. Віджет CallPage дає змогу дзвонити відвідувачам вашого веб-сайту та допомагає додатково отримати на 30–125% більше потенційних клієнтів. За допомог...

CANDDi

CANDDi

canddi.com

98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-с...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, конструктор цільової сторінки та п...

Warmly,

Warmly,

warmly.ai

Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...

Albacross

Albacross

albacross.com

Дані про наміри першої сторони, щоб зрозуміти вашу аудиторію, виявити невидимі перспективи та збагатити кожен запис для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

Landingi

Landingi

landingi.com

Платформа цільової сторінки без коду для цифрових маркетологів, що керуються даними. Landingi дозволяє розробляти, публікувати та оптимізувати цифрові маркетингові активи за допомогою відстеження мікроконверсій для кращих коефіцієнтів конверсії.

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

Один безпечний конструктор форм Варіанти використання нескінченного збору даних Створіть будь-який тип онлайн-форми так просто, як 1-2-3! Використовуйте наш безкоштовний онлайн-конструктор форм для створення реєстраційних форм, форм замовлень, заявок, опитувань тощо, повністю інтегрованих із вашим...

amplemarket

amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — це платформа вірусного маркетингу з інструментами для створення розіграшів, конкурсів і роздач.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

Працюйте менше, досягайте більшого, продажі вищі. Знаходьте більше B2B контактів, збагачуйте та перевіряйте записи, використовуйте автоматичні робочі процеси та укладайте більше угод на платформі AroundDeal. Стимулюйте розвиток вашого бізнесу в усьому світі.

Wiza

Wiza

wiza.co

Створюйте списки потенційних клієнтів із LinkedIn. Експортуйте потенційних клієнтів із LinkedIn із точною контактною інформацією та спілкуйтеся безпосередньо зі своєю аудиторією.

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