Альтернативи - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable - це хмарний сервіс для створення баз даних з можливістю роботи в режимі реального часу, який поєднує функції електронних таблиць та реляційних баз даних.
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow - платформа без коду для створення нативних мобільних додатків з інтеграцією Firebase, підтримкою API та анімацій.
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, що дозволяє створювати індивідуальні рішення для бізнесу та автоматизувати процеси.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
Thunkable
thunkable.com
Thunkable - платформа для створення мобільних додатків без коду для Android та iOS, яка дозволяє користувачам легко розробляти програми, використовуючи інтерфейс перетягування.
Adalo
adalo.com
Adalo - платформа для створення мобільних та веб-додатків без коду з інтуїтивним інтерфейсом перетягування.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Glide
glideapps.com
Glide дозволяє перетворювати електронні таблиці в користувацькі додатки без коду, з можливістю легкої настройки та спільного використання.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Fibery
fibery.io
Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Baserow
baserow.io
Baserow-це платформа для створення онлайн баз даних без коду, що дозволяє користувачам управляти даними та створювати додатки без навичок програмування.
Ninox
ninox.com
Ninox - це платформа з низьким кодом для автоматизації бізнес-процесів, яка дозволяє створювати індивідуальні рішення для різних галузей.
Dorik
dorik.com
Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.
Budibase
budibase.com
Budibase - це платформа для швидкої розробки внутрішніх бізнес-додатків з низьким кодом, що спрощує управління даними та автоматизацію процесів.
Grist
getgrist.com
Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite дозволяє створювати нативні мобільні додатки для Android та iOS без програмування, перетворюючи веб-сайти в мобільні додатки.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.
Progressier
progressier.com
Progressier перетворює веб-додатки на прогресивні, додає можливість установки, кешування та надсилання сповіщень без глибоких знань коду.
Stacker
stackerhq.com
Stacker – платформа для створення кастомізованих CRM, внутрішніх інструментів та клієнтських порталів без кодування.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai — платформа для створення програм та веб-сайтів без коду, що використовує AI для персоналізації та автоматизації процесу.
Castlight
castlighthealth.com
Castlight - цифрова платформа для управління здоров'ям, що допомагає користувачам контролювати витрати, знаходити медичних працівників і отримувати рекомендації.
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