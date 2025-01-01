Альтернативи - Forma

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable - це хмарний сервіс для створення баз даних з можливістю роботи в режимі реального часу, який поєднує функції електронних таблиць та реляційних баз даних.

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow - платформа без коду для створення нативних мобільних додатків з інтеграцією Firebase, підтримкою API та анімацій.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, що дозволяє створювати індивідуальні рішення для бізнесу та автоматизувати процеси.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk - це платформа для обслуговування клієнтів, яка об'єднує різні канали комунікації та автоматизує робочі процеси за допомогою AI.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable - платформа для створення мобільних додатків без коду для Android та iOS, яка дозволяє користувачам легко розробляти програми, використовуючи інтерфейс перетягування.

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo - платформа для створення мобільних та веб-додатків без коду з інтуїтивним інтерфейсом перетягування.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

Glide

Glide

glideapps.com

Glide дозволяє перетворювати електронні таблиці в користувацькі додатки без коду, з можливістю легкої настройки та спільного використання.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.

Copilot

Copilot

copilot.com

Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.

Baserow

Baserow

baserow.io

Baserow-це платформа для створення онлайн баз даних без коду, що дозволяє користувачам управляти даними та створювати додатки без навичок програмування.

Ninox

Ninox

ninox.com

Ninox - це платформа з низьким кодом для автоматизації бізнес-процесів, яка дозволяє створювати індивідуальні рішення для різних галузей.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik - платформа для створення веб-сайтів за допомогою AI, яка дозволяє користувачам швидко створити сайти без досвіду в дизайні чи програмуванні.

Budibase

Budibase

budibase.com

Budibase - це платформа для швидкої розробки внутрішніх бізнес-додатків з низьким кодом, що спрощує управління даними та автоматизацію процесів.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite дозволяє створювати нативні мобільні додатки для Android та iOS без програмування, перетворюючи веб-сайти в мобільні додатки.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.

Progressier

Progressier

progressier.com

Progressier перетворює веб-додатки на прогресивні, додає можливість установки, кешування та надсилання сповіщень без глибоких знань коду.

Stacker

Stacker

stackerhq.com

Stacker – платформа для створення кастомізованих CRM, внутрішніх інструментів та клієнтських порталів без кодування.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai — платформа для створення програм та веб-сайтів без коду, що використовує AI для персоналізації та автоматизації процесу.

Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight - цифрова платформа для управління здоров'ям, що допомагає користувачам контролювати витрати, знаходити медичних працівників і отримувати рекомендації.

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