WebCatalog
FOREX.com

FOREX.com

forex.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FOREX.com» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

FOREX.com пропонує торгівлю форекс і металами з відзначеними нагородами торговими платформами, вузькими спредами, якісним виконанням, потужними торговими інструментами та цілодобовою підтримкою в реальному часі.

Вебсайт: forex.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FOREX.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

FXCM Trading Station

FXCM Trading Station

fxcm.com

PrimeXBT

PrimeXBT

primexbt.com

BDSWiss

BDSWiss

global.bdswiss.com

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

OANDA

OANDA

oanda.com

Trading Terminal

Trading Terminal

tradingterminal.com

Myfxbook

Myfxbook

myfxbook.com

NinjaTrader

NinjaTrader

ninjatrader.com

ESPN+

ESPN+

plus.espn.com

FxPro

FxPro

fxpro.com

IQCent Pro

IQCent Pro

iqcent.pro

WMPU DEV

WMPU DEV

wpmudev.org

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності