Альтернативи - Foodee

Fooda

fooda.com

Завдяки технологіям Fooda надає чудову їжу за помірними цінами працівникам під час роботи. Fooda пропонує фантастичні місцеві ресторани прямо до вас. Місцеві ресторани, схвалені Fooda, пропонують смачну їжу, доставляють або доставляють її до вас.